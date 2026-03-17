Ця інфекція вбиває організм за добу: названо симптоми менінгіту

Кречмаровская Наталия
Менінгіт — це запалення оболонки головного та спинного мозку, а сепсис – це форма захворювання, що характеризується отруєнням крові. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до спинномозкової рідини, зазвичай викликає запальний процес. Менінгіт є смертельним, і якщо його не виявити та не лікувати вчасно, він може мати руйнівні наслідки.
Менінгіт. Ілюстративне фото
У Великій Британії вже зафіксували декілька смертей від менінгіту, пише видання Mirror. Лікарі наголошують, що деякі симптоми менінгіту виникають раптово і їх можна легко сплутати з грипом, сильною застудою або навіть наслідками нічного відпочинку. Серед характерних ранніх симптомів називають наступні:
лихоманка,
головний біль,
блювання,
діарея,
біль у м'язах,
спазми шлунка,
лихоманка з холодними руками та ногами.
Ці симптоми можуть проявлятись у будь-якому порядку.
Ознаками менінгіту та сепсису називають:
сонливість або труднощі з пробудженням,
плутанина та дратівливість,
бліда плямиста шкіра, плями або висип,
ригідність м’язів шиї,
реакція на яскраве світло,
судоми або напади.
Лікарі радять не чекати висипу — при наявних симптомах потрібно звертатися за медичною допомогою і наголошують, що стан людини з менінгітом або сепсисом може дуже швидко погіршитися.
