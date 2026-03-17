Ця інфекція вбиває організм за добу: названо симптоми менінгіту

Менінгіт — це запалення оболонки головного та спинного мозку, а сепсис – це форма захворювання, що характеризується отруєнням крові. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до спинномозкової рідини, зазвичай викликає запальний процес. Менінгіт є смертельним, і якщо його не виявити та не лікувати вчасно, він може мати руйнівні наслідки.

У Великій Британії вже зафіксували декілька смертей від менінгіту, пише видання Mirror. Лікарі наголошують, що деякі симптоми менінгіту виникають раптово і їх можна легко сплутати з грипом, сильною застудою або навіть наслідками нічного відпочинку. Серед характерних ранніх симптомів називають наступні:

лихоманка,

головний біль,

блювання,

діарея,

біль у м'язах,

спазми шлунка,

лихоманка з холодними руками та ногами.

Ці симптоми можуть проявлятись у будь-якому порядку.

Ознаками менінгіту та сепсису називають:

сонливість або труднощі з пробудженням,

плутанина та дратівливість,

бліда плямиста шкіра, плями або висип,

ригідність м’язів шиї,

реакція на яскраве світло,

судоми або напади.

“Менінгіт може вразити будь-кого, але найчастіше він зустрічається у немовлят, маленьких дітей, підлітків та молодих людей”, — пише видання.

Лікарі радять не чекати висипу — при наявних симптомах потрібно звертатися за медичною допомогою і наголошують, що стан людини з менінгітом або сепсисом може дуже швидко погіршитися.

