Ця інфекція вбиває організм за добу: названо симптоми менінгіту

Чим небезпечний менінгіт та сепсис: названо характерні симптоми інфекції

17 березня 2026, 16:01
Кречмаровская Наталия

Менінгіт — це запалення оболонки головного та спинного мозку, а сепсис – це форма захворювання, що характеризується отруєнням крові. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до спинномозкової рідини, зазвичай викликає запальний процес. Менінгіт є смертельним, і якщо його не виявити та не лікувати вчасно, він може мати руйнівні наслідки.

Менінгіт. Ілюстративне фото

У Великій Британії вже зафіксували декілька смертей від менінгіту, пише видання Mirror. Лікарі наголошують, що деякі симптоми менінгіту виникають раптово і їх можна легко сплутати з грипом, сильною застудою або навіть наслідками нічного відпочинку. Серед характерних ранніх симптомів називають наступні: 

  • лихоманка,

  • головний біль,

  • блювання,

  • діарея,

  • біль у м'язах,

  • спазми шлунка,

  • лихоманка з холодними руками та ногами.

Ці симптоми можуть проявлятись у будь-якому порядку. 

Ознаками менінгіту та сепсису називають: 

  • сонливість або труднощі з пробудженням,

  • плутанина та дратівливість,

  • бліда плямиста шкіра, плями або висип,

  • ригідність м’язів шиї,

  • реакція на яскраве світло,

  • судоми або напади.

“Менінгіт може вразити будь-кого, але найчастіше він зустрічається у немовлят, маленьких дітей, підлітків та молодих людей”, — пише видання. 

Лікарі радять не чекати висипу — при наявних симптомах потрібно звертатися за медичною допомогою і наголошують, що стан людини з менінгітом або сепсисом може дуже швидко погіршитися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що раціон значно впливає на стан здоров’я і деякі продукти можуть допомогти захистити організм від смертельного раку. Так, додаючи один продукт до сніданку можна значно зменшити ризик раку кишківника.



Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/meningitis-little-known-sign-appears-36873147
