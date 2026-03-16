Онколог назвав один продукт, який захистить від агресивного виду раку

Раціон значно впливає на стан здоров’я і деякі продукти можуть допомогти захистити організм від смертельного раку. Так, додаючи один продукт до сніданку можна значно зменшити ризик раку кишківника.

Рак. Ілюстративне фото

Професор біомедичних наук Університету Англії, консультант-онколог Джастін Стеббінг розповів про харчову добавку, яка може забезпечити захисний екран від виникнення раку, пише видання Mirror.

“Нові дані свідчать про те, що регулярне споживання йогурту може мати захисний ефект проти певних агресивних форм колоректального раку, змінюючи кишковий мікробіом, природні бактерії, що живуть у кишківнику”, — цитує слова онколога видання.

За його словами, мікробіом кишківника відіграє вирішальну роль у загальному стані здоров’я. Він впливає на травлення, імунну функцію та навіть ризик раку.

Професор Стеббінг вважає, що йогурт може бути корисним через наявність у ньому живих культур корисних бактерій, зокрема Lactobacillus bulgaricus та Streptococcus thermophilus, які можуть допомогти підтримувати здоровий баланс у кишківнику.

“Дослідження показало, що споживання двох або більше порцій йогурту на тиждень пов’язане з нижчим ризиком розвитку певного типу агресивного колоректального раку, який виникає з правого боку товстої кишки та пов’язаний з гіршими показниками виживання порівняно з раком з лівого боку”, — зауважив консультант.

Один з найнижчих показників виживання називають варіанту колоректального раку, який розвивається в правій частині товстої кишки, — Bifidobacterium-позитивний проксимальний рак товстої кишки.

Також йогурт містить кальцій, що позитивно впливає на стан кісток та допомагає запобігти остеопорозу. Регулярне вживання йогурту також пов'язане зі зниженням артеріального тиску та зменшенням ризику серцево-судинних захворювань.

Видання зазначає, що деякі дослідження показують, що вживання йогурту може допомогти запобігти діабету 2 типу та іншим захворюванням.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які фактори призводять до розвитку раку.



