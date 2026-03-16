Онколог назвал один продукт, который защитит от агрессивного вида рака

Рацион оказывает значительное влияние на состояние здоровья и некоторые продукты могут помочь защитить организм от смертельного рака. Так, добавляя один продукт к завтраку, можно значительно уменьшить риск рака кишечника.

Рак. Иллюстративное фото

Профессор биомедицинских наук Университета Англии, консультант-онколог Джастин Стеббинг, рассказал о пищевой добавке, которая может обеспечить защитный экран от возникновения рака, пишет издание Mirror.

"Новые данные свидетельствуют о том, что регулярное потребление йогурта может иметь защитный эффект против определенных агрессивных форм колоректального рака, изменяя кишечный микробиом, живущие в кишечнике природные бактерии", — цитирует слова онколога издание.

По его словам, микробиом кишечника играет решающую роль в общем состоянии здоровья. Он оказывает влияние на пищеварение, иммунную функцию и даже риск рака.

Профессор Стеббинг считает, что йогурт может быть полезным из-за наличия в нем живых культур полезных бактерий, в частности Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые могут помочь поддерживать здоровый баланс в кишечнике.

"Исследование показало, что потребление двух или более порций йогурта в неделю связано с более низким риском развития определенного типа агрессивного колоректального рака, который возникает с правой стороны толстой кишки и связан с худшими показателями выживания по сравнению с раком с левой стороны", — отметил консультант.

Один из самых низких показателей выживаемости называют варианта колоректального рака, развивающегося в правой части толстой кишки, – Bifidobacterium – положительный проксимальный рак толстой кишки.

Также йогурт содержит кальций, что положительно влияет на состояние костей и помогает предотвратить остеопороз. Регулярное употребление йогурта также связано со снижением артериального давления и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Издание отмечает, что некоторые исследования показывают, что употребление йогурта может помочь предотвратить диабет 2 типа и другие заболевания.

