Онколог назвал один продукт, который защитит от агрессивного вида рака
Онколог назвал один продукт, который защитит от агрессивного вида рака

Названы один продукт, который защитит от агрессивного вида рака

16 марта 2026, 20:56
Кречмаровская Наталия

Рацион оказывает значительное влияние на состояние здоровья и некоторые продукты могут помочь защитить организм от смертельного рака. Так, добавляя один продукт к завтраку, можно значительно уменьшить риск рака кишечника.

Профессор биомедицинских наук Университета Англии, консультант-онколог Джастин Стеббинг, рассказал о пищевой добавке, которая может обеспечить защитный экран от возникновения рака, пишет издание Mirror.

"Новые данные свидетельствуют о том, что регулярное потребление йогурта может иметь защитный эффект против определенных агрессивных форм колоректального рака, изменяя кишечный микробиом, живущие в кишечнике природные бактерии", — цитирует слова онколога издание.

По его словам, микробиом кишечника играет решающую роль в общем состоянии здоровья. Он оказывает влияние на пищеварение, иммунную функцию и даже риск рака.

Профессор Стеббинг считает, что йогурт может быть полезным из-за наличия в нем живых культур полезных бактерий, в частности Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые могут помочь поддерживать здоровый баланс в кишечнике.

"Исследование показало, что потребление двух или более порций йогурта в неделю связано с более низким риском развития определенного типа агрессивного колоректального рака, который возникает с правой стороны толстой кишки и связан с худшими показателями выживания по сравнению с раком с левой стороны", — отметил консультант.

Один из самых низких показателей выживаемости называют варианта колоректального рака, развивающегося в правой части толстой кишки, – Bifidobacterium – положительный проксимальный рак толстой кишки.

Также йогурт содержит кальций, что положительно влияет на состояние костей и помогает предотвратить остеопороз. Регулярное употребление йогурта также связано со снижением артериального давления и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Издание отмечает, что некоторые исследования показывают, что употребление йогурта может помочь предотвратить диабет 2 типа и другие заболевания.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие факторы приводят к развитию рака.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/oncologist-breakfast-every-day-cancer-36839313
