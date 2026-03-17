Эта инфекция убивает организм в сутки: названы симптомы менингита

Менингит – это воспаление оболочки головного и спинного мозга, а сепсис – это форма заболевания, характеризующаяся отравлением крови. Бактериальная или вирусная инфекция, которая попадает в спинномозговую жидкость, обычно вызывает воспалительный процесс. Менингит смертелен, и если его не выявить и не лечить вовремя, он может иметь разрушительные последствия.

Менингит. Иллюстративное фото

В Великобритании уже зафиксировали несколько смертей от менингита, пишет газета Mirror. Врачи отмечают, что некоторые симптомы менингита возникают внезапно, и их можно легко спутать с гриппом, сильной простудой или даже последствиями ночного отдыха. Среди характерных ранних симптомов называют следующие:

лихорадка,

головная боль,

рвота,

диарея,

боль в мышцах,

спазмы желудка,

лихорадка с холодными руками и ногами.

Эти симптомы могут проявляться в любом порядке.

Признаками менингита и сепсиса называют:

сонливость или трудности с пробуждением,

путаница и раздражительность,

бледная пятнистая кожа, пятна или сыпь,

ригидность мышц шеи,

реакция на яркий свет,

судороги или приступы.

"Менингит может поразить любого, но чаще всего он встречается у младенцев, маленьких детей, подростков и молодых людей", — пишет издание.

Врачи советуют не ждать сыпи – при имеющихся симптомах нужно обращаться за медицинской помощью и подчеркивают, что состояние человека с менингитом или сепсисом может очень быстро ухудшиться.

