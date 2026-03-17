Болезни и лечение Эта инфекция убивает организм в сутки: названы симптомы менингита
Эта инфекция убивает организм в сутки: названы симптомы менингита

Чем опасен менингит и сепсис: названы характерные симптомы инфекции

17 марта 2026, 16:01
Автор:
Кречмаровская Наталия

Менингит – это воспаление оболочки головного и спинного мозга, а сепсис – это форма заболевания, характеризующаяся отравлением крови. Бактериальная или вирусная инфекция, которая попадает в спинномозговую жидкость, обычно вызывает воспалительный процесс. Менингит смертелен, и если его не выявить и не лечить вовремя, он может иметь разрушительные последствия.

В Великобритании уже зафиксировали несколько смертей от менингита, пишет газета Mirror. Врачи отмечают, что некоторые симптомы менингита возникают внезапно, и их можно легко спутать с гриппом, сильной простудой или даже последствиями ночного отдыха. Среди характерных ранних симптомов называют следующие:

  • лихорадка,

  • головная боль,

  • рвота,

  • диарея,

  • боль в мышцах,

  • спазмы желудка,

  • лихорадка с холодными руками и ногами.

Эти симптомы могут проявляться в любом порядке.

Признаками менингита и сепсиса называют:

  • сонливость или трудности с пробуждением,

  • путаница и раздражительность,

  • бледная пятнистая кожа, пятна или сыпь,

  • ригидность мышц шеи,

  • реакция на яркий свет,

  • судороги или приступы.

"Менингит может поразить любого, но чаще всего он встречается у младенцев, маленьких детей, подростков и молодых людей", — пишет издание.

Врачи советуют не ждать сыпи – при имеющихся симптомах нужно обращаться за медицинской помощью и подчеркивают, что состояние человека с менингитом или сепсисом может очень быстро ухудшиться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что рацион оказывает значительное влияние на состояние здоровья и некоторые продукты могут помочь защитить организм от смертельного рака. Так, добавляя один продукт к завтраку, можно значительно уменьшить риск рака кишечника.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/meningitis-little-known-sign-appears-36873147
