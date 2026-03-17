Эта инфекция убивает организм в сутки: названы симптомы менингита

Кречмаровская Наталия
Менингит – это воспаление оболочки головного и спинного мозга, а сепсис – это форма заболевания, характеризующаяся отравлением крови. Бактериальная или вирусная инфекция, которая попадает в спинномозговую жидкость, обычно вызывает воспалительный процесс. Менингит смертелен, и если его не выявить и не лечить вовремя, он может иметь разрушительные последствия.
В Великобритании уже зафиксировали несколько смертей от менингита, пишет газета Mirror. Врачи отмечают, что некоторые симптомы менингита возникают внезапно, и их можно легко спутать с гриппом, сильной простудой или даже последствиями ночного отдыха. Среди характерных ранних симптомов называют следующие:
лихорадка,
головная боль,
рвота,
диарея,
боль в мышцах,
спазмы желудка,
лихорадка с холодными руками и ногами.
Эти симптомы могут проявляться в любом порядке.
Признаками менингита и сепсиса называют:
сонливость или трудности с пробуждением,
путаница и раздражительность,
бледная пятнистая кожа, пятна или сыпь,
ригидность мышц шеи,
реакция на яркий свет,
судороги или приступы.
Врачи советуют не ждать сыпи – при имеющихся симптомах нужно обращаться за медицинской помощью и подчеркивают, что состояние человека с менингитом или сепсисом может очень быстро ухудшиться.
