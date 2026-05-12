Три звички, які підвищують ризик інсульту: відмовтесь від цього негайно

Невролог розповів про три нібито безпечні звички, які здатні значно підвищити ризик розвитку інсульту.

Інсульт – це небезпечний для життя стан, який виникає, коли кровотік до частини мозку припиняється, що призводить до загибелі клітин, пише видання Express. Хвороба може вплинути на мову та рухи людини, відновлення після інсульту потребує тривалого часу, а якщо медична допомога була надана невчасно можливі летальні наслідки.

Основні симптоми інсульту можуть виникнути “раптово” — серед них: слабкість обличчя, слабкість рук та невиразна мова.

Сертифікований невролог, лікар-науковець та біостатистик, доктор Байбінг Чень розповів про три поширені звички, яких варто уникати, щоб зберегти здоров'я свого мозку.

Вживання енергетичних напоїв - вони містять дуже велику кількість кофеїну, іноді перевищуючи рекомендовану добову норму для більшості дорослих. Також присутні в них інші стимулятори, такі як гуарана, яка є ще одним джерелом кофеїну, та таурин, який може посилювати ефекти. Ця комбінація, за словами лікаря, може порушити саморегуляцію кровоносних судин і збільшити ризик небезпечних серцевих ритмів. Порушення ритму, своєю чергою, можуть утворювати тромби, що призводить до інсульту. А велика кількість вітаміну В в напоях з часом пошкоджує нерви.

Помилки у фізичних вправах — серед небезпечних лікар назвав підйом великої ваги із затримкою дихання. Це, за його словами, може призвести до різкого підвищення систолічного артеріального тиску до екстремальних рівнів, іноді понад 400, і це створює величезний сплеск сили на кровоносні судини мозку. Це небезпечно кровотечами в мозку.

Небезпечні пози йоги — ризикованими називає пози, які змушують шию надмірно розгинати або згинати. У рідкісних випадках це призводить до розриву стінки судини, що може спричинити інсульт. Лікар радить, займаючись йогою, слідкувати за положенням шиї та уникати надмірного напруження.

