Три привычки, которые повышают риск инсульта: откажитесь от этого немедленно

Невролог рассказал о трех якобы безопасных привычках, которые способны значительно повысить риск развития инсульта.

Инсульт. Иллюстративное фото

Инсульт – это опасное для жизни состояние, возникающее, когда кровоток к части мозга прекращается, что приводит к гибели клеток, пишет издание Express. Болезнь может повлиять на язык и движения человека, восстановление после инсульта требует длительного времени, а если медицинская помощь была оказана несвоевременно возможным летальным исходом.

Основные симптомы инсульта могут возникнуть внезапно — среди них: слабость лица, слабость рук и невнятная речь.

Сертифицированный невролог, врач-ученый и биостатистик, доктор Байбинг Чэнь рассказал о трех распространенных привычках, которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье своего мозга.

Употребление энергетических напитков – они содержат очень большое количество кофеина, иногда превышая рекомендованную суточную норму для большинства взрослых. Также присутствуют в них другие стимуляторы, такие как гуарана, являющаяся еще одним источником кофеина, и таурин, который может усиливать эффекты. Эта комбинация, по словам врача, может нарушить саморегуляцию кровеносных сосудов и увеличить риск опасных сердечных ритмов. Нарушения ритма, в свою очередь, могут образовывать тромбы, что приводит к инсульту. А большое количество витамина В в напитках со временем повреждает нервы.

Ошибки в физических упражнениях – среди опасных врач назвал подъем большого веса с задержкой дыхания. Это, по его словам, может привести к резкому повышению систолического артериального давления до экстремальных уровней, иногда более 400, и это создает огромный всплеск силы на кровеносные сосуды мозга. Это чревато кровотечениями в мозге.

Опасные позы йоги – рискованными называет позы, заставляющие шею чрезмерно разгибать или сгибать. В редких случаях это приводит к разрыву стенки сосуда, что может вызвать инсульт. Врач советует, занимаясь йогой, следить за положением шеи и избегать чрезмерного напряжения.

