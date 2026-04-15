Лікарі назвали тривожний сигнал інсульту та проблем із серцем, який проявляється вночі

Поширений нічний стан може бути раннім показником високого артеріального тиску та серцевої недостатності.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Результати дослідження, проведеного фахівцями зі сну в Університеті Фліндерса, показало, що люди, які постійно хроплять вночі, мають більший ризик підвищення артеріального тиску та неконтрольованої гіпертензії. У зоні ризику особливо чоловіки середнього віку з надмірною вагою, пише видання Express.

Провідний автор дослідження, доктор з Коледжу медицини та громадського здоров’я Бастьєн Лечат заявив, що вперше можна об’єктивно стверджувати наявність значного зв’язку між регулярним нічним хропінням і високим артеріальним тиском.

“Ми виявили, що 15 відсотків усіх учасників дослідження, які були переважно чоловіками з надмірною вагою, хроплять в середньому понад 20 відсотків ночі, і що це регулярне нічне хропіння пов’язане з підвищеним артеріальним тиском та неконтрольованою гіпертензією”, — зазначив доктор Лечат.

Щоб позбутися хропіння , спеціалісти радять:

- скинути зайву вагу,

- спати на боці — для цього варто пришити тенісний м’яч до задньої частини одягу для сну, або використовувати спеціальну подушку чи клин, щоб утримувати себе на боці.

Дослідники називають хропіння поширеним явищем, однак зауважують, що його шкідливі наслідки для здоров’я часто ігнорують.

“Хропіння та апное сну — стан, що характеризується раптовою зупинкою дихання під час сну — часто виникають разом. Ми спостерігали, що у тих, хто регулярно хропів, ризик неконтрольованої гіпертензії був майже вдвічі більшим. Цей ризик майже подвоївся ще раз у людей, які регулярно хропли та мали апное сну, порівняно з тими, хто не хропів регулярно”, – пояснив директор зі здоров’я сну в Університеті Фліндерса, старший автор дослідження, професор Денні Екерт.

Дослідники наголосили, що хропіння саме по собі може бути ранньою ознакою високого артеріального тиску, оскільки порушення сну, яке воно викликає, може підвищити ризик розвитку гіпертонії. Цей стан може призвести до серйозних ускладнень зі здоров'ям, включаючи серцеву недостатність, інсульт, хвороби серця або захворювання нирок.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як відновити здоров’я серця без ліків.



