Відновити здоров'я серця без ліків просто: що потрібно робити

Здоров’я серця — один із найважливіших аспектів правильного функціонування всього організму. Покращити стан серця без ліків можна, змінивши спосіб життя та щоденний раціон.

Ефективність таких простих методів доведено численними дослідженнями — результати показують, що спосіб життя має вирішальне значення для профілактики серцево-судинних хвороб.

Раціон

Одним із ключових чинників лікарі називають збалансовану дієту. Щоб підтримати та покращити здоров’я серця потрібно зменшити споживання солі. Це допомагає знизити навантаження на серце, адже надлишок натрію спричиняє затримку рідини та підвищення тиску. Правильним вибором будуть продукти з позначкою "без додавання солі". Також краще уникати страв із високим вмістом натрію. Важливо включати у меню овочі, фрукти, цільнозернові продукти, нежирні білки та корисні жири, які підтримують нормальний рівень холестерину та сприяють еластичності судин.

Фізична активність

Регулярні вправи зміцнюють серцевий м’яз і покращують циркуляцію крові. Достатньо 150 хвилин помірних навантажень на тиждень, наприклад швидкої ходьби чи плавання. Фізична активність допомагає контролювати вагу, знижує ризик гіпертонії та діабету, а також позитивно впливає на психоемоційний стан.

Контроль ваги

Надмірна вага збільшує ризик гіпертонії та серцевих захворювань. Особливо важливо, наголошують лікарі, стежити за окружністю талії, адже абдомінальне ожиріння є одним із головних факторів ризику. Зменшення ваги навіть на кілька кілограмів може суттєво знизити тиск та покращити роботу серця.

Відмова від шкідливих звичок

Куріння значно підвищує ризик інфаркту та інсульту. Відмова від тютюну вже через кілька місяців покращує стан судин і знижує ймовірність серцевих ускладнень. Також варто обмежити споживання алкоголю, адже він може спричиняти підвищення тиску та порушення ритму серця.

Управління стресом

Хронічний стрес негативно впливає на серцево-судинну систему. Практики релаксації, такі як медитація, йога чи дихальні вправи, допомагають знизити рівень кортизолу та стабілізувати тиск. Важливо також забезпечувати достатній сон, адже його нестача підвищує ризик гіпертонії та аритмій.

