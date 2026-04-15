Врачи назвали тревожный сигнал инсульта и проблем с сердцем, который проявляется ночью
Врачи назвали тревожный сигнал инсульта и проблем с сердцем, который проявляется ночью

Какое состояние ночью сигнализирует о риске инсульта и проблемах с сердцем

15 апреля 2026, 15:21
Автор:
Кречмаровская Наталия

Распространенное ночное состояние может являться ранним показателем высокого артериального давления и сердечной недостаточности.

Врачи назвали тревожный сигнал инсульта и проблем с сердцем, который проявляется ночью

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Результаты исследования, проведенного специалистами по сну в Университете Флиндерса, показало, что люди, постоянно храпящие ночью, имеют больший риск повышения артериального давления и неконтролируемой гипертензии. В зоне риска особенно мужчины средних лет с избыточным весом, пишет издание Express.

Ведущий автор исследования доктор из Колледжа медицины и общественного здоровья Бастьен Лечат заявил, что впервые можно объективно утверждать наличие значительной связи между регулярным ночным храпом и высоким артериальным давлением.

"Мы обнаружили, что 15 процентов всех участников исследования, которые были преимущественно мужчинами с избыточным весом, храпят в среднем более 20 процентов ночи, и что этот регулярный ночной храп связан с повышенным артериальным давлением и неконтролируемой гипертензией", — отметил доктор Лечат.

Чтобы избавиться от храпа, специалисты советуют:

- сбросить лишний вес,

- спать на боку — для этого следует пришить теннисный мяч к задней части одежды для сна или использовать специальную подушку или клин, чтобы удерживать себя на боку.

Исследователи называют храп распространенным явлением, однако отмечают, что его вредные последствия для здоровья часто игнорируют.

"Храп и апноэ сна — состояние, характеризующееся внезапной остановкой дыхания во время сна — часто возникают вместе. Мы наблюдали, что у тех, кто регулярно храпел, риск неконтролируемой гипертензии был почти вдвое больше. Этот риск почти удвоился еще раз у людей, которые регулярно храпели и имели апноэ сна, по сравнению с теми, кто не храпел регулярно”, – объяснил директор по здоровью сна в Университете Флиндерса, старший автор исследования, профессор Дэнни Экерт.

Исследователи подчеркнули, что храп сам по себе может быть ранним признаком высокого артериального давления, поскольку вызывающее оно нарушение сна может повысить риск развития гипертонии. Это состояние может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, включая сердечную недостаточность, инсульт, болезни сердца или заболевания почек.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как восстановить здоровье сердца без лекарств.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2193313/night-time-habit-could-be-early
