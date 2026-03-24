Три ознаки, які сигналізують про розвиток смертельних хвороб

Лікар Національної служби охорони здоров’я Сурадж Кукадія розповів про найнебезпечніші симптоми, які можуть сигналізувати про розвиток смертельних хвороб.

Експерт назвав три тривожні симптоми, які не варто ігнорувати, пише видання Mirror.

Тривожні симптоми, на які варто звернути увагу:

Зміна родимки — зміна форми, розміру або кольору родимки, за словами лікаря, найчастіше є доброякісною. При цьому, за даними Національної служби охорони здоров’я (NHS), нова родимка або зміна існуючої родимки може бути ознакою меланоми шкіри. Особливу загрозу становлять родимки:

з нерівною формою або краями,

змішаних кольорів,

великі шириною понад 6 мм,

що змінюються з часом,

які змінюють розмір, форму або колір.

При перших змінах родимки чи появі плям на шкірі, які не зникають, варто пройти обстеження.

Втрата ваги без видимої причини — ненавмисна втрата ваги, за словами лікаря, може бути симптомом основного захворювання. Це може включати:

рак,

проблеми зі щитоподібною залозою,

діабет,

серцеву недостатність,

шлунково-кишкові проблеми,

інфекції,

стрес,

депресію,

вплив ліків.

Варто звернутися до лікаря, якщо втрата ваги продовжується при звичному раціоні та режимі фізичних вправ.

Зміна в калі - про проблеми зі здоров’ям свідчить стійка зміна у способі випорожнення: сильний запор, часта діарея чи рідкий стілець, кров у калі. Зміни можуть бути спричинені раціоном, кількістю випитої води чи смертельними захворюваннями, наприклад розвитком раку кишківника.

Симптоми раку кишківника можуть включати:

зміни у вашому калі, такі як м’якший кал, діарея або запор, що не є типовими для вас

потреба в туалеті частіше або рідше, ніж зазвичай

кров у калі, яка може виглядати червоною або чорною

часте відчуття, ніби потрібно випорожнитися, навіть після туалету

біль у животі

грудка в животі

здуття живота

втрата ваги без тренувань чи дієти

відчуття сильної втоми або задишки – це ознаки анемії, яка може бути спричинена раком кишківника.

