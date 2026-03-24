Три признака, сигнализирующие о развитии смертельных болезней

Врач Национальной службы здравоохранения Сурадж Кукадия рассказал о самых опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии смертельных болезней.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Эксперт назвал три тревожных симптома, которые не следует игнорировать, пишет издание Mirror.

Тревожные симптомы, на которые следует обратить внимание:

Изменение родинки — изменение формы, размера или цвета родинки, по словам врача, чаще всего доброкачественной. При этом, по данным Национальной службы здравоохранения (NHS), новая родинка или смена существующей родинки может являться признаком меланомы кожи. Особую угрозу представляют родинки:

с неровной формой или краями,

смешанных цветов,

большие шириной более 6 мм,

которые меняются со временем,

которые меняют размер, форму или цвет.

При первых изменениях родинки или появлении не исчезающих пятен на коже следует пройти обследование.

Потеря веса без видимой причины – непреднамеренная потеря веса, по словам врача, может быть симптомом основного заболевания. Это может включать:

рак,

проблемы со щитовидной железой,

диабет,

сердечную недостаточность,

желудочно-кишечные проблемы,

инфекции,

стресс,

депрессию,

воздействие лекарств.

Следует обратиться к врачу, если потеря веса продолжается при привычном рационе и режиме физических упражнений.

Изменение в кале – о проблемах со здоровьем свидетельствует стойкое изменение в способе стула: сильный запор, частая диарея или жидкий стул, кровь в кале. Изменения могут быть вызваны рационом, количеством выпитой воды или смертельным заболеванием, например развитием рака кишечника.

Симптомы рака кишечника могут включать:

изменения в вашем кале, такие как более мягкий кал, диарея или запор, которые не являются типичными для вас

потребность в туалете чаще или реже обычного

кровь в кале, которая может выглядеть красной или черной

частое ощущение, будто нужно опорожниться, даже после туалета

боль в животе

грудка в животе

вздутие живота

потеря веса без тренировок или диеты

ощущение сильной усталости или одышки – это признак анемии, которая может быть вызвана раком кишечника.

