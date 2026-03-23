Поширений продукт значно збільшує ризик смерті від раку: це вживає кожен

Нове дослідження виявило, що дуже поширений продукт може “збільшити ризик смерті” від раку.

Масло. Ілюстративне фото

Вчені виявили, що вершкове масло може підвищувати ризик смерті. Дослідження довело, що люди в групі, яка споживала найбільше вершкового масла, мали на 15% вищий ризик смерті від будь-якої причини порівняно з тими, хто споживав його найнижче, пише видання Mirror. При цьому, як показали результати дослідження, найвище споживання рослинних олій, таких як кукурудзяна та оливкова може знизити ризику смерті на 16% порівняно з людьми з найнижчим споживанням.

“Дослідники припустили, що кожні 10 г збільшення споживання рослинної олії на день пов'язані зі зниженням ризику смерті від раку на 11% та ризику смерті від серцевих захворювань на 6%. Водночас збільшення споживання вершкового масла пов'язане з підвищенням ризику смерті від раку на 12%”, — пише видання.

Вчені довели, що заміна 10 г вершкового масла на день еквівалентною кількістю рослинних олій допоможе знизити ризик смерті від раку на 17%.

Дослідники пояснили, що вершкове масло має високий вміст насичених жирів, містить деякі трансжирні кислоти, але дуже низький вміст поліненасичених жирів. Тоді як негідрогенізовані соєва, ріпакова та оливкова олії мають низький вміст насичених жирних кислот, але високий вміст ненасичених жирів.

Тож вчені дійшли висновку, що корисніше для здоров’я обирати ненасичені рослинні олії, а не вершкове масло.

