Распространенный продукт значительно увеличивает риск смерти от рака: это употребляет каждый

Кречмаровская Наталия
Новое исследование выявило, что очень распространенный продукт может увеличить риск смерти от рака.
Масло. Иллюстративное фото
Ученые обнаружили, что сливочное масло может повышать риск смерти. Исследование доказало, что люди в группе, которая потребляла больше всего сливочного масла, имели на 15% более высокий риск смерти от любой причины по сравнению с теми, кто потреблял его ниже, пишет издание Mirror. При этом, как показали результаты исследования, наивысшее потребление растительных масел, таких как кукурузное и оливковое, может снизить риск смерти на 16% по сравнению с людьми с самым низким потреблением.
Ученые доказали, что замена 10 г сливочного масла в день эквивалентным количеством растительных масел поможет снизить риск смерти от рака на 17%.
Исследователи объяснили, что сливочное масло обладает высоким содержанием насыщенных жиров, содержит некоторые трансжирные кислоты, но очень низкое содержание полиненасыщенных жиров. В то время как негидрогенизированные соевое, рапсовое и оливковое масла имеют низкое содержание насыщенных жирных кислот, но высокое содержание ненасыщенных жиров.
Ученые пришли к выводу, что полезнее для здоровья выбирать ненасыщенные растительные масла, а не сливочное масло.
