Главная Новости Здоровье диета и питание Распространенный продукт значительно увеличивает риск смерти от рака: это употребляет каждый
Распространенный продукт значительно увеличивает риск смерти от рака: это употребляет каждый

Популярный продукт увеличивает риск смерти от рака

23 марта 2026, 11:58
Кречмаровская Наталия

Новое исследование выявило, что очень распространенный продукт может увеличить риск смерти от рака.

Распространенный продукт значительно увеличивает риск смерти от рака: это употребляет каждый

Масло. Иллюстративное фото

Ученые обнаружили, что сливочное масло может повышать риск смерти. Исследование доказало, что люди в группе, которая потребляла больше всего сливочного масла, имели на 15% более высокий риск смерти от любой причины по сравнению с теми, кто потреблял его ниже, пишет издание Mirror. При этом, как показали результаты исследования, наивысшее потребление растительных масел, таких как кукурузное и оливковое, может снизить риск смерти на 16% по сравнению с людьми с самым низким потреблением.

"Исследователи предположили, что каждые 10 г увеличение потребления растительного масла в день связано со снижением риска смерти от рака на 11% и риска смерти от сердечных заболеваний на 6%. В то же время увеличение потребления сливочного масла связано с повышением риска смерти от рака на 12%", — пишет издание.

Ученые доказали, что замена 10 г сливочного масла в день эквивалентным количеством растительных масел поможет снизить риск смерти от рака на 17%.

Исследователи объяснили, что сливочное масло обладает высоким содержанием насыщенных жиров, содержит некоторые трансжирные кислоты, но очень низкое содержание полиненасыщенных жиров. В то время как негидрогенизированные соевое, рапсовое и оливковое масла имеют низкое содержание насыщенных жирных кислот, но высокое содержание ненасыщенных жиров.

Ученые пришли к выводу, что полезнее для здоровья выбирать ненасыщенные растительные масла, а не сливочное масло.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что добавляя один продукт к завтраку можно значительно уменьшить риск рака кишечника.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/food-found-almost-every-fridge-36899521
