Три ознаки ранньої деменції, які проявляються при ходьбі: як розпізнати хворобу

Деменція — це синдром, що виникає внаслідок органічного ураження мозку, який проявляється стійким порушенням пам'яті, мислення та здатності до самообслуговування. Це не нормальна частина старіння, а патологія, найчастіше (50-70% випадків) спричинена хворобою Альцгеймера або судинними порушеннями.

Дослідження визначили нові ознаки хвороби, які проявляються під час ходьби, пише видання Express. Вчені виявили, що люди з ранньою деменцією тільцями Леві ходили повільніше, робили коротші кроки та мали нижчий ритм ходьби, ніж люди з ранньою хворобою Паркінсона.

Керівник дослідження, доктор Кайлена Егьотц Мартенс пояснила, що ці два захворювання виглядають схожими на ранніх стадіях. Пацієнтам може бути поставлений неправильний діагноз, що впливає на рішення щодо лікування, планування догляду та очікування пацієнтів та їхніх сімей.

“Ми порівняли моделі ходьби між людьми з ранньою деменцією з тільцями Леві та людьми з ранньою хворобою Паркінсона, щоб побачити, чи може ходьба допомогти розрізнити ці два стани, і виявили, що так”, — цитує видання слова вчених.

Дослідники також виявили, що відмінності в ході були найбільш виражені, коли людей просили виконати друге завдання, наприклад, порахувати у зворотному порядку.

Доктор Егьотц Мартенс додав: “Прохання до учасників ходити, рахуючи у зворотному порядку, виявило зміни, які не були такими очевидними під час звичайної ходьби”.

Варто зазначити, що деменція з тільцями Леві (ДТЛ) — це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, третя за поширеністю форма деменції, спричинена накопиченням білка-синуклеїну в нейронах. Характеризується коливаннями когнітивних здібностей, яскравими зоровими галюцинаціями, паркінсонізмом (скутість, тремор) та розладами сну, зазвичай починаючись після 50 років.

