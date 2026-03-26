Три признака ранней деменции, которые проявляются при ходьбе: как распознать болезнь

Деменция – это синдром, возникающий вследствие органического поражения мозга, проявляющегося стойким нарушением памяти, мышления и способности к самообслуживанию. Это не нормальная часть старения, а патология, чаще всего (50-70% случаев), вызванная болезнью Альцгеймера или сосудистыми нарушениями.

Пенсионер. Иллюстративное фото

Исследования определили новые признаки болезни, проявляющиеся при ходьбе, пишет издание Express. Ученые обнаружили, что люди с ранней деменцией тельцами Леви ходили медленнее, делали более короткие шаги и имели более низкий ритм ходьбы, чем люди с ранней болезнью Паркинсона.

Руководитель исследования доктор Кайлена Эгетц Мартенс пояснила, что эти два заболевания выглядят похожими на ранних стадиях. Пациентам может быть поставлен неправильный диагноз, влияющий на решение по лечению, планированию ухода и ожидания пациентов и их семей.

"Мы сравнили модели ходьбы между людьми с ранней деменцией с тельцами Леви и людьми с ранней болезнью Паркинсона, чтобы увидеть, может ли ходьба помочь различить эти два состояния, и обнаружили, что да", — цитирует издание слова ученых.

Исследователи также обнаружили, что различия в ходе были наиболее выражены, когда людей просили выполнить вторую задачу, например, сосчитать в обратном порядке.

Доктор Эгетц Мартенс добавил: “Просьба к участникам ходить, считая в обратном порядке, обнаружила изменения, которые не были столь очевидны во время обычной ходьбы”.

Следует отметить, что деменция с тельцами Леви (ДТЛ) – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, третья по распространенности форма деменции, вызванная накоплением белка-синуклеина в нейронах. Характеризуется колебаниями когнитивных способностей, яркими зрительными галлюцинациями, паркинсонизмом (скованность, тремор) и расстройствами сна, обычно начинаясь после 50 лет.

