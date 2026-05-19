Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Три чашки популярного напою уповільнять старіння
Три чашки популярного напою уповільнять старіння

Який чай вибрати, щоб уповільнити старіння

19 травня 2026, 19:02
Автор:
Кречмаровская Наталия

Старіння — це неминуча частина життя, проте більшість людей намагається призупинити цей процес за допомогою косметичних засобів та процедур. Однак зробити це можна і простіше — варто лише щодня пити чай. 

Старіння. Ілюстративне фото

Результати дослідження показують, що чай може допомогти запобігти появі зморшок і навіть потенційно повернути час старіння назад. За словами дослідників, три чашки чаю на день — це оптимальна кількість для уповільнення процесу старіння,  пише видання Mirror. Зазначається, що вживання чорного чаю позитивно впливає на здоров’я, включаючи підтримку здоров'я кишківника, серця та мозку. 

“Автори дослідження заявили, що зв’язок між впливом та реакцією показав, що вживання приблизно трьох чашок чаю або шести-восьми грамів чайного листя на день може забезпечити найбільш очевидні переваги проти старіння”, — йдеться у повідомленні. 

Вирішальне значення, за даними дослідників, мають поліфеноли, сполуки, присутні в чаї — вони допомагають призупинити старіння. А біоактивні речовини, поліфеноли, що містяться в чаї, як відомо, впливають на кишківник.

“Це може вплинути на вікові зміни в метаболізмі, імунітеті та когнітивних функціях. Важливо зазначити, що чай містить антиоксиданти, які можуть захистити шкіру від пошкоджень та уповільнити процеси старіння”, — пояснюють дослідники.

При цьому, дослідники не вказали найбільш корисний сорт чаю, але дослідження виявило незначні відмінності у старінні між любителями чорного чаю у Великій Британії та любителями зеленого чаю в Китаї.

Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/reduce-wrinkles-slow-down-ageing-37096624
