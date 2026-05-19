Три чашки популярного напитка замедлят старение

Кречмаровская Наталия
Старение – это неизбежная часть жизни, однако большинство людей пытается приостановить этот процесс с помощью косметических средств и процедур. Однако сделать это можно и проще – стоит всего ежедневно пить чай.
Результаты исследования показывают, что чай может помочь предотвратить появление морщин и даже потенциально вернуть время старения вспять. По словам исследователей, три чашки чая в день – это оптимальное количество для замедления процесса старения, пишет издание Mirror. Отмечается, что употребление черного чая оказывает положительное влияние на здоровье, включая поддержку здоровья кишечника, сердца и мозга.
Решающее значение, по данным исследователей, имеют полифенолы, соединения, присутствующие в чае – они помогают приостановить старение. А биоактивные вещества, содержащиеся в чае полифенолы, как известно, влияют на кишечник.
При этом исследователи не указали наиболее полезный сорт чая, но исследование выявило незначительные отличия в старении между любителями черного чая в Великобритании и любителями зеленого чая в Китае.
