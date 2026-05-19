logo

BTC/USD

76435

ETH/USD

2106.94

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Три чашки популярного напитка замедлят старение
commentss НОВОСТИ Все новости

Три чашки популярного напитка замедлят старение

Какой чай выбрать, чтобы замедлить старение

19 мая 2026, 19:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Старение – это неизбежная часть жизни, однако большинство людей пытается приостановить этот процесс с помощью косметических средств и процедур. Однако сделать это можно и проще – стоит всего ежедневно пить чай.

Три чашки популярного напитка замедлят старение

Старение. Иллюстративное фото

Результаты исследования показывают, что чай может помочь предотвратить появление морщин и даже потенциально вернуть время старения вспять. По словам исследователей, три чашки чая в день – это оптимальное количество для замедления процесса старения, пишет издание Mirror. Отмечается, что употребление черного чая оказывает положительное влияние на здоровье, включая поддержку здоровья кишечника, сердца и мозга.

"Авторы исследования заявили, что связь между влиянием и реакцией показала, что употребление примерно трех чашек чая или шести-восьми граммов чайных листьев в день может обеспечить наиболее очевидные преимущества против старения", — говорится в сообщении.

Решающее значение, по данным исследователей, имеют полифенолы, соединения, присутствующие в чае – они помогают приостановить старение. А биоактивные вещества, содержащиеся в чае полифенолы, как известно, влияют на кишечник.

"Это может повлиять на возрастные изменения в метаболизме, иммунитете и когнитивных функциях. Важно отметить, что чай содержит антиоксиданты, которые могут оградить кожу от повреждений и замедлить процессы старения”, — объясняют исследователи.

При этом исследователи не указали наиболее полезный сорт чая, но исследование выявило незначительные отличия в старении между любителями черного чая в Великобритании и любителями зеленого чая в Китае.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая распространенная привычка делает лицо более старым.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/reduce-wrinkles-slow-down-ageing-37096624
Теги:

Новости

Все новости