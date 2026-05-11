Це може здивувати: яка поширена звичка робить обличчя більш старим
Це може здивувати: яка поширена звичка робить обличчя більш старим

Названо поширену звичку, яка робить обличчя старішим, і це не тільки куріння чи вживання алкоголю

11 травня 2026, 18:37
Кречмаровская Наталия

Такі звички, як куріння, вживання алкоголю чи тривале перебування на сонці без відповідних сонцезахисних засобів, з часом можуть зробити обличчя старшим. Однак названа одна неочікувана звичка, яка також може візуально додавати років. І це звичка гризти нігті. 

Ця звичка не впливає на шкіру, однак завдає шкоди зубам, через що посмішка виглядатиме старішою, пише видання Express. Стоматолог, доктор Тоні Тонк пояснює, що посмішка та зуби — це одне з перших, що помічають люди. Зазначається, що тиск від гризіння нігтя може пошкодити передні зуби, стираючи їхню емаль і з часом призводить до утворення проміжків між зубами. Також через тривалий вплив такої звички емаль зубів тоншає, знебарвлюючи їх.

“Звичка гризти нігті, безумовно, може прискорити пошкодження емалі, що призводить до того, що посмішка виглядає старшою, ніж вона є насправді”, — пише видання.

Однією з головних причин такої звички називають стрес. Також деякі люди можуть навіть не помічати, що гризуть нігті. Цей стан відомий як оніхофагія.

Окрім естетичної проблеми лікарі вказують і на інші загрози — звичка гризти нігті може призвести до пошкодження нігтя. Також бактерії переносяться з кінчиків пальців і нігтів до рота, що підвищує ризик таких проблем, як кишкові бактерії, застуда та сальмонельоз. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якщо говорити про речі, які негативно впливають на організм — більшість відразу згадує про алкоголь. Однак є більш небезпечні для організму речі. Кардіохірург Джеремі Лондон назвав 5 речей, від яких варто відмовитися, щоб уповільнити старіння та продовжити життя, і алкоголю в цьому переліку немає.



Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2203583/common-habit-nail-biting-dangers-teeth-health
