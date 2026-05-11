Это может удивить: какая распространенная привычка делает лицо более старым
Это может удивить: какая распространенная привычка делает лицо более старым

Названа распространенная привычка, которая делает лицо старее, и это не только курение или употребление алкоголя

11 мая 2026, 18:37
Автор:
Кречмаровская Наталия

Такие привычки, как курение, употребление алкоголя или длительное пребывание на солнце без соответствующих солнцезащитных средств, со временем могут сделать лицо старше. Однако названа одна неожиданная привычка, которая также может визуально прибавлять лет. И это привычка грызть ногти.

Эта привычка не влияет на кожу, однако наносит вред зубам, из-за чего улыбка будет выглядеть постарше, пишет издание Express. Стоматолог, доктор Тони Тонк объясняет, что улыбка и зубы – это одно из первых замечающих людей. Отмечается, что давление от грызения ногтя может повредить передние зубы, стирая их эмаль и со временем приводит к образованию промежутков между зубами. Также из-за длительного воздействия такой привычки эмаль зубов утончается, обесцвечивая их.

"Привычка грызть ногти, безусловно, может ускорить повреждение эмали, что приводит к тому, что улыбка выглядит старше, чем она есть", — пишет издание.

Одной из главных причин такой привычки называют стресс. Также некоторые люди могут даже не замечать, что грызут ногти. Это состояние известно как онихофагия.

Кроме эстетической проблемы врачи указывают и другие угрозы — привычка грызть ногти может привести к повреждению ногтя. Также бактерии переносятся из кончиков пальцев и ногтей в рот, что повышает риск таких проблем, как кишечные бактерии, простуда и сальмонеллез.

Напомним: портал "Комментарии" писал, если говорить о вещах, которые негативно влияют на организм — большинство сразу упоминает об алкоголе. Однако есть более опасные для организма вещи. Кардиохирург Джереми Лондон назвал 5 вещей, от которых следует отказаться, чтобы замедлить старение и продлить жизнь, и алкоголя в этом перечне нет.



Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2203583/common-habit-nail-biting-dangers-teeth-health
