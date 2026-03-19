Захворювання серцево-судинної системи називають однією з головних причин смертності у світі. На здоров’я серця впливає багато факторів — від генетики та віку до звичок, які люди формують у повсякденному житті. Саме звички можуть поступово руйнувати серцево-судинну систему та призводити до небезпечних наслідків.

ТОП звичок, які “вбивають” серце:

Куріння — цю звичку називають однією з найшкідливіших для серця. Хімічні речовини у тютюновому димі пошкоджують судини, знижують рівень кисню у крові та підвищують артеріальний тиск. Це призводить до додаткового навантаження на серце. Небезпечне також пасивне куріння — воно негативно впливає на організм не менше, ніж активне.

Неправильне харчування — раціон з великою кількістю продуктів із високим вмістом насичених жирів, трансжирів та холестерину призводить до атеросклерозу. Велика кількість споживання солі підвищує ризик гіпертонії, а це прямий фактор серцевих хвороб. Негативно позначається на стані серцево-судинної системи і нестача овочів, фруктів та продуктів із високим вмістом клітковини.

Малорухливий спосіб життя — фізична активність допомагає підтримувати нормальну вагу, регулювати рівень холестерину та артеріальний тиск. Відсутність регулярних вправ призводить до ожиріння, зниження витривалості серця та погіршення роботи судин. Люди, які проводять більшість часу сидячи, мають значно вищий ризик серцевих захворювань.

Надмірне вживання алкоголю — алкоголь у великих кількостях підвищує артеріальний тиск, сприяє розвитку аритмій та може пошкоджувати серцевий м’яз. Постійне зловживання алкоголем збільшує ризик інсультів та серцевої недостатності.

Хронічний стрес та недосипання — постійне нервове напруження стимулює вироблення гормонів, які підвищують тиск і частоту серцевих скорочень. Недостатній сон також негативно впливає на серцево-судинну систему, адже організм не має часу на відновлення.

Нехтування контролем хронічних хвороб — люди з діабетом, гіпертонією чи високим рівнем холестерину повинні регулярно контролювати стан здоров’я. Якщо не лікувати хвороби та не займатися профілактикою, це значно збільшує ризик серцевих ускладнень.

