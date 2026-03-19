Заболевание сердечно-сосудистой системы называют одной из главных причин смертности в мире. На здоровье сердца влияет много факторов – от генетики и возраста до повадок, которые люди формируют в повседневной жизни. Именно повадки могут постепенно разрушать сердечно-сосудистую систему и приводить к опасным последствиям.

ТОП привычек, которые "убивают" сердце:

Курение – эту привычку называют одной из самых вредных для сердца. Химические вещества в табачном дыме повреждают сосуды, снижают уровень кислорода в крови и повышают артериальное давление. Это приводит к дополнительной нагрузке на сердце. Опасно также пассивное курение – оно отрицательно влияет на организм не меньше, чем активное.

Неправильное питание – рацион с большим количеством продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина приводит к атеросклерозу. Большое количество потребления соли повышает риск гипертонии, а это прямой фактор сердечных заболеваний. Отрицательно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и недостаток овощей, фруктов и продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Малоподвижный образ жизни – физическая активность помогает поддерживать нормальный вес, регулировать уровень холестерина и артериальное давление. Отсутствие регулярных упражнений приводит к ожирению, снижению выносливости сердца и ухудшению работы сосудов. Люди, проводящие большую часть времени сидя, имеют значительно более высокий риск сердечных заболеваний.

Чрезмерное употребление алкоголя — алкоголь в больших количествах повышает артериальное давление, способствует развитию аритмий и может повреждать сердечную мышцу. Постоянное злоупотребление алкоголем увеличивает риск инсультов и сердечной недостаточности.

Хронический стресс и недосыпание – постоянное нервное напряжение стимулирует выработку гормонов, повышающих давление и частоту сердечных сокращений. Недостаточный сон также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, ведь у организма нет времени на восстановление.

Пренебрежение контролем хронических болезней – люди с диабетом, гипертонией или высоким уровнем холестерина должны регулярно контролировать состояние здоровья. Если не лечить болезни и не заниматься профилактикой, это увеличивает риск сердечных осложнений.

