ТОП факторів, які “вбивають” печінку: і це не тільки алкоголь

Печінка є одним з найважливіших органів. І на печінку негативно впливає не лише алкоголь, а й щоденні звички: неправильне харчування, надмірне вживання ліків, ожиріння та токсичні фактори довкілля. Саме ці чинники поступово призводять до запалення, жирової хвороби та цирозу.

Основні фактори, що шкодять печінці

Алкоголь — надмірне споживання алкоголю перевантажує печінку токсичними продуктами розпаду. Спочатку виникає жирове переродження, далі — алкогольний гепатит, а згодом цироз. Навіть помірне, але регулярне вживання алкоголю підвищує ризик ураження печінки, особливо у поєднанні з ожирінням чи ліками.

Неправильне харчування — надлишок жирної, смаженої та обробленої їжі сприяє накопиченню жиру в печінці. Це призводить до метаболічної стеатотичної хвороби печінки (MASLD). Високий рівень цукру та солодких напоїв збільшує ризик жирової хвороби на 40%. Ожиріння, діабет і високий тиск посилюють проблему.

Ліки та зловживання анальгетиками — надмірне використання парацетамолу чи інших знеболювальних може викликати гостру печінкову недостатність. При перевищенні дози утворюється токсична речовина NAPQI, яка руйнує клітини печінки. Особливо небезпечне поєднання ліків з алкоголем.

Ожиріння та малорухливий спосіб життя — надлишкова вага, особливо абдомінальне ожиріння, сприяє розвитку жирової хвороби печінки. Відсутність фізичної активності погіршує метаболізм і підвищує ризик запальних процесів.

Токсини та довкілля — частий контакт з хімічними речовинами, пестицидами чи забрудненим повітрям може викликати запалення та пошкодження клітин печінки. Дослідження показують, що довкілля має значний вплив на розвиток хронічних хвороб печінки.

Як знизити ризики

Лікарі радять дотримуватися наступних порад, щоб зберегти здоров’я печінки:

обмежити алкоголь до безпечних норм або відмовитися від нього,

дотримуватися збалансованої дієти, багатої на овочі, фрукти, цільні злаки та рибу,

використовувати ліки лише за призначенням лікаря,

підтримувати здорову вагу та бути фізично активним.

мінімізувати контакт з токсичними речовинами.

