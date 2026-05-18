ТОП факторов, которые "убивают" печень: и это не только алкоголь

Печень является одним из важнейших органов. И на печень негативно влияет не только алкоголь, но и ежедневные привычки: неправильное питание, чрезмерное употребление лекарства, ожирение и токсические факторы окружающей среды. Именно эти факторы постепенно приводят к воспалению, жировой болезни и циррозу.

Основные факторы, вредящие печени

Алкоголь – чрезмерное потребление алкоголя перегружает печень токсичными продуктами распада. Сначала возникает жировое перерождение, далее – алкогольный гепатит, а впоследствии цирроз. Даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя повышает риск поражения печени, особенно в сочетании с ожирением или лекарством.

Неправильное питание – избыток жирной, жареной и обработанной пищи способствует накоплению жира в печени. Это приводит к метаболической стеатотической болезни печени (MASLD). Высокий уровень сахара и сладких напитков увеличивает риск жировой болезни на 40%. Ожирение, диабет и высокое давление усугубляют проблему.

Лекарство и злоупотребление анальгетиками – чрезмерное использование парацетамола или других обезболивающих может вызвать острую печеночную недостаточность. При превышении дозы образуется токсическое вещество NAPQI, разрушающее клетки печени. Особенно опасно сочетание лекарства с алкоголем.

Ожирение и малоподвижный образ жизни – избыточный вес, особенно абдоминальное ожирение, способствует развитию жировой болезни печени. Отсутствие физической активности усугубляет метаболизм и повышает риск воспалительных процессов.

Токсины и окружающая среда – частый контакт с химическими веществами, пестицидами или загрязненным воздухом может вызвать воспаление и повреждение клеток печени. Исследования показывают, что окружающая среда оказывает значительное влияние на развитие хронических болезней печени.

Как снизить риски

Врачи советуют следовать следующим советам, чтобы сохранить здоровье печени:

ограничить алкоголь до безопасных норм или отказаться от него,

соблюдать сбалансированную диету, богатую овощами, фруктами, цельными злаками и рыбой,

использовать лекарства только по назначению врача,

поддерживать здоровый вес и физически активным.

минимизировать контакт с токсичными веществами.

