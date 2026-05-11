Цей алкоголь найшвидше "вбиває" печінку: від чого потрібно відмовитися

Печінку називають головним органом, що відповідає за нейтралізацію токсинів, зокрема й алкоголю. Якщо людина регулярно перевищує безпечні норми алкогольних напоїв, клітини печінки починають руйнуватися, виникає запалення. Згодом це призводить до цирозу печінки. Лікарі наголошують, що немає “безпечного” виду алкоголь, однак деякі з напоїв шкодить швидше.

Який алкоголь найшвидше руйнує печінку

Міцні напої — віскі, ром, горілка та інші види міцного алкоголю містять від 35 до 50% етанолу. Навіть невелика кількість швидко підвищує рівень токсичного ацетальдегіду в організмі. Саме він руйнує клітини печінки, провокує запалення та сприяє утворенню рубцевої тканини. Регулярне вживання міцних напоїв значно підвищує ризик цирозу.

Пиво — хоча вміст алкоголю у пиві нижчий, його часто споживають у великих обсягах. Це створює подвійне навантаження: печінка змушена переробляти значну кількість етанолу, а додатково страждає від калорій та вуглеводів. Такий механізм сприяє розвитку жирової хвороби печінки.

Солодкі коктейлі - напої з високим вмістом цукру або фруктози, як-от готові коктейлі чи ароматизовані вина, створюють подвійний тиск. Печінка одночасно переробляє алкоголь і цукор, що призводить до накопичення жиру та підвищує ризик запалення.

Вино — червоне вино містить антиоксиданти, які іноді вважають корисними для серця. Проте для печінки воно не має захисного ефекту. При регулярному вживанні навіть невеликі дози вина спричиняють накопичення токсичних продуктів метаболізму.

Як алкоголь шкодить печінці

Алкоголь у печінці перетворюється на ацетальдегід – токсичну сполуку, що руйнує клітини та запускає запальний процес. Якщо людина продовжує пити, печінка поступово переходить від жирової хвороби до гепатиту, а потім до цирозу. На цьому етапі тканина замінюється рубцями, і функції органа безповоротно втрачаються.

