logo

BTC/USD

81144

ETH/USD

2334.22

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Этот алкоголь быстрее всего "убивает" печень: от чего нужно отказаться
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот алкоголь быстрее всего "убивает" печень: от чего нужно отказаться

Назван алкоголь, который быстрее всего "убивает" печень

11 мая 2026, 14:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Печень называют главным органом, отвечающим за нейтрализацию токсинов, в том числе и алкоголя. Если человек регулярно превышает безопасные нормы алкогольных напитков, то клетки печени начинают разрушаться, возникает воспаление. Впоследствии это приводит к циррозу печени. Врачи отмечают, что нет "безопасного" вида алкоголя, однако некоторые из напитков вредит быстрее.

Этот алкоголь быстрее всего "убивает" печень: от чего нужно отказаться

Проблемы с печенью. Иллюстративное фото

Какой алкоголь быстрее всего разрушает печень

Крепкие напитки – виски, ром, водка и другие виды крепкого алкоголя содержат от 35 до 50% этанола. Даже небольшое количество быстро повышает уровень токсического ацетальдегида в организме. Он разрушает клетки печени, провоцирует воспаление и способствует образованию рубцовой ткани. Регулярное употребление крепких напитков значительно повышает риск цирроза.

Пиво – хотя содержание алкоголя в пиве ниже, его часто потребляют в больших объемах. Это создает двойную нагрузку: печень вынуждена перерабатывать значительное количество этанола, а дополнительно страдает калориями и углеводами. Такой механизм способствует развитию жировой болезни печени.

Сладкие коктейли — напитки с высоким содержанием сахара или фруктозы, например готовые коктейли или ароматизированные вина, создают двойное давление. Печень одновременно перерабатывает алкоголь и сахар, что приводит к накоплению жира и повышает риск воспаления.

Вино – красное вино содержит антиоксиданты, которые иногда считают полезными для сердца. Однако для печени оно не оказывает защитного эффекта. При регулярном употреблении даже небольшие дозы вина приводят к накоплению токсических продуктов метаболизма.

Как алкоголь вредит печени

Алкоголь в печени превращается в ацетальдегид – токсическое соединение, разрушающее клетки и запускающее воспалительный процесс. Если человек продолжает пить, печень постепенно переходит от жировой болезни к гепатиту, а затем к циррозу. На этом этапе ткань заменяется рубцами, и функции органа безвозвратно утрачиваются.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как очистить печень без лекарств.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости