Этот алкоголь быстрее всего "убивает" печень: от чего нужно отказаться

Печень называют главным органом, отвечающим за нейтрализацию токсинов, в том числе и алкоголя. Если человек регулярно превышает безопасные нормы алкогольных напитков, то клетки печени начинают разрушаться, возникает воспаление. Впоследствии это приводит к циррозу печени. Врачи отмечают, что нет "безопасного" вида алкоголя, однако некоторые из напитков вредит быстрее.

Какой алкоголь быстрее всего разрушает печень

Крепкие напитки – виски, ром, водка и другие виды крепкого алкоголя содержат от 35 до 50% этанола. Даже небольшое количество быстро повышает уровень токсического ацетальдегида в организме. Он разрушает клетки печени, провоцирует воспаление и способствует образованию рубцовой ткани. Регулярное употребление крепких напитков значительно повышает риск цирроза.

Пиво – хотя содержание алкоголя в пиве ниже, его часто потребляют в больших объемах. Это создает двойную нагрузку: печень вынуждена перерабатывать значительное количество этанола, а дополнительно страдает калориями и углеводами. Такой механизм способствует развитию жировой болезни печени.

Сладкие коктейли — напитки с высоким содержанием сахара или фруктозы, например готовые коктейли или ароматизированные вина, создают двойное давление. Печень одновременно перерабатывает алкоголь и сахар, что приводит к накоплению жира и повышает риск воспаления.

Вино – красное вино содержит антиоксиданты, которые иногда считают полезными для сердца. Однако для печени оно не оказывает защитного эффекта. При регулярном употреблении даже небольшие дозы вина приводят к накоплению токсических продуктов метаболизма.

Как алкоголь вредит печени

Алкоголь в печени превращается в ацетальдегид – токсическое соединение, разрушающее клетки и запускающее воспалительный процесс. Если человек продолжает пить, печень постепенно переходит от жировой болезни к гепатиту, а затем к циррозу. На этом этапе ткань заменяется рубцами, и функции органа безвозвратно утрачиваются.

