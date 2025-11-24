logo_ukra

Головна Новини Здоров'я наше тіло ТОП-5 симптомів, які сигналізують про розвиток діабету
ТОП-5 симптомів, які сигналізують про розвиток діабету

Ці симптоми вказують на загрозу розвитку діабету

24 листопада 2025, 16:56
Вживання великої кількості обробленої їжі може призвести до діабету. Зміни в організмі спочатку відбуваються непомітно, однак, деякі ознаки можуть вказувати загрозу.

ТОП-5 симптомів, які сигналізують про розвиток діабету

Діабет. Ілюстративне фото

Серед симптомів, як пише видання Mirror, називають наступні: 

Темні плями — частіше з'являються під пахвами та є ознакою стану, який може виникнути внаслідок інсулінорезистентності та часто пов'язаний з діабетом або переддіабетом. Цей стан призводить до появи темних, потовщених і оксамитових ділянок шкіри в ділянках зі шкірними складками, таких як пахви або шия.

Талія - загрозлива ситуація, коли обхват талії перевищує половину зросту людини. Лікарі попереджають, що зайва вага навколо талії (вісцеральний жир) становить значну загрозу для розвитку діабету 2 типу, підвищеного кров'яного тиску та серцевих захворювань. Про підвищений кардіометаболічний ризик сигналізує обхват талії понад 94 см для чоловіків та 80 см для жінок.

Набряк ніг - при діабеті поступово пошкоджуються кровоносні судини та нерви, що зменшує кровообіг та спричиняє накопичення рідини в гомілках та стопах. Постійні набряки також можуть бути пов’язані із серцевими, нирковими або венозними проблемами — станами, які можуть супроводжувати діабет.

Апное сну — порушення дихання знижує рівень кисню, що може спровокувати інсулінорезистентність та підвищення рівня глюкози в крові. Варто звернутися до лікаря, якщо людина хропе чи задихається вночі, а після пробудження відчуває втому. 

Горб на задній частині шиї - технічно це накопичення жиру на задній частині шиї та плечей і є типовим показником синдрому Кушинга, який виникає через надмірний рівень гормону кортизолу. Підвищений рівень кортизолу може бути результатом стійкого високого рівня цукру в крові при діабеті, що може спонукати організм накопичувати жир у цій області.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти викликають діабет.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/six-signs-your-body-trying-36267626
