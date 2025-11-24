logo

ТОП-5 симптомов, которые сигнализируют о развитии диабета
НОВОСТИ

ТОП-5 симптомов, которые сигнализируют о развитии диабета

Эти симптомы указывают на угрозу развития диабета

24 ноября 2025, 16:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Употребление большого количества обработанной пищи может привести к диабету. Изменения в организме сначала происходят незаметно, однако некоторые признаки могут указывать на угрозу.

ТОП-5 симптомов, которые сигнализируют о развитии диабета

Диабет. Иллюстративное фото

Среди симптомов, как пишет издание Mirror, называют следующие:

Темные пятна чаще появляются под мышками и являются признаком состояния, которое может возникнуть вследствие инсулинорезистентности и часто связано с диабетом или преддиабетом. Это состояние приводит к появлению темных, утолщенных и бархатных участков кожи в участках с кожными складками, таких как подмышки или шея.

Талия – угрожающая ситуация, когда охват талии превышает половину роста человека. Врачи предупреждают, что лишний вес вокруг талии (висцеральный жир) представляет значительную угрозу развитию диабета 2 типа, повышенного кровяного давления и сердечных заболеваний. О повышенном кардиометаболическом риске сигнализирует охват талии более 94 см для мужчин и 80 см для женщин.

Отек ног — при диабете постепенно повреждаются кровеносные сосуды и нервы, что уменьшает кровообращение и приводит к накоплению жидкости в голенях и стопах. Постоянные отеки могут быть связаны с сердечными, почечными или венозными проблемами — состояниями, которые могут сопровождать диабет.

Апноэ сна – нарушение дыхания снижает уровень кислорода, что может спровоцировать инсулинорезистентность и повышение уровня глюкозы в крови. Следует обратиться к врачу, если человек храпит или задыхается ночью, а после пробуждения чувствует усталость.

Горб на задней части шеи – технически это накопление жира на задней части шеи и плеч и является типичным показателем синдрома Кушинга, возникающего из-за чрезмерного уровня гормона кортизола. Повышенный уровень кортизола может являться результатом устойчивого высокого уровня сахара в крови при диабете, что может побуждать организм накапливать жир в этой области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты вызывают диабет.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/six-signs-your-body-trying-36267626
