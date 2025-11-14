Вчені б'ють на сполох: назвали продукти, які призводять до преддіабету

Вчені попереджають, що вживання ультраоброблених продуктів збільшує ризик розвитку переддіабету та високого рівня цукру в крові. Особливо загрозлива ситуація для молоді.

Преддіабет. Ілюстративне фото

Результати нових досліджень показали, що навіть незначне збільшення споживання фаст-фуду, снеків, а також їжі та напоїв із високим вмістом натрію, цукру та нездорових жирів може значно підвищити ризик переддіабету, пише видання Independent.

Лікарі пояснюють, що молодий вік є критичним періодом для формування довгострокового здоров'я. Тож, сформувавши звички правильного збалансованого харчування можна знизити рівень розвитку переддіабету та мінімізувати інші фактори ризику.

Вчені в ході дослідження класифікували продукти на неультраоброблені та ультраоброблені, до яких увійшли солодощі, безалкогольні напої, пластівці, упаковані спреди та ароматизовані йогурти. Потім вони підрахували, який відсоток щоденного споживання калорій кожного учасника припадав на ультраоброблені (УОП).

"Дослідження показало, що збільшення споживання УОП було пов'язане з вищим “ризиком переддіабету та високого рівня цукру в крові на ранній стадії, що може призвести до діабету. Учасники, у яких на 10% зросло споживання УОП, мали на 64% вищий ризик розвитку переддіабету”, — пише видання.

Переддіабет — це стан, при якому рівень глюкози в крові вищий за норму, але ще не досягає рівня діабету 2 типу. Люди з переддіабетом, як пише видання, мають високий ризик розвитку діабету 2 типу, однак лікарі наголошують, що цьому можна запобігти, змінивши спосіб життя та дотримуючись дієти.

