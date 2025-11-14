Ученые бьют тревогу: назвали продукты, которые приводят к преддиабету

Ученые предупреждают, что употребление ультраобработанных продуктов увеличивает риск развития диабета и высокого уровня сахара в крови. Особенно угрожающая ситуация для молодежи.

Преддиабет. Иллюстративное фото

Результаты новых исследований показали, что даже незначительное увеличение потребления фаст-фуда, снеков, еды и напитков с высоким содержанием натрия, сахара и нездоровых жиров может значительно повысить риск преддиабета, пишет издание Independent.

Врачи объясняют, что молодой возраст является критическим периодом для формирования долгосрочного здоровья. Сформировав привычки правильного сбалансированного питания, можно снизить уровень развития преддиабета и минимизировать другие факторы риска.

Ученые в ходе исследования классифицировали продукты на необработанные и ультраобработанные, в которые вошли сладости, безалкогольные напитки, хлопья, упакованные спреды и ароматизированные йогурты. Затем они подсчитали, какой процент ежедневного потребления калорий каждого участника приходился на ультраобработанные (УОП).

"Исследование показало, что увеличение потребления УОП было связано с более высоким риском преддиабета и высокого уровня сахара в крови на ранней стадии, что может привести к диабету". Участники, у которых на 10% выросло потребление УОП, имели на 64% более высокий риск развития преддиабета”, — пишет издание.

Преддиабет – это состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но еще не достигает уровня диабета 2 типа. Люди с преддиабетом, как пишет издание, имеют высокий риск развития диабета 2 типа, однако врачи отмечают, что это можно предотвратить, изменив образ жизни и соблюдая диету.

