ТОП-5 простих вправ для здоров'я колін: що радять лікарі
ТОП-5 простих вправ для здоров'я колін: що радять лікарі

Прості та ефективні вправи для покращення здоров'я колін

4 жовтня 2025, 00:16
Коліна “дають про себе знати” уже після 30 років. Можуть проявлятися проблеми тупим болем під час зміни погоди, ранковою скутістю після пробудження, неприємними відчуттями під час присідання.

ТОП-5 простих вправ для здоров'я колін: що радять лікарі

Коліно. Ілюстративне фото

Проблеми можуть особливо проявлятися у тих, хто має фізичну роботу або багато займається спортом. Також загострюють ситуацію наступні фактори: збільшення ваги, аутоімунні захворювання та спадковість, пише видання “ВВС Україна”.  

Хірург-ортопед і голова відділу спортивної медицини в клініці Майо у Фініксі, США Анікар Чабра зазначив, що зміцнення м'язів за допомогою вправ може запобігти дегенерації хряща в коліні, що веде до остеоартриту. Професорка ортопедичної хірургії в Іканській школі медицини у Маунт-Синай у Нью-Йорку, США, Алексіс Колвін, як пише видання, пояснює, що вправи також можуть покращити стан самих клітин хряща.

Чабра радить робити прості вправи 15 хвилин на день, три-чотири рази на тиждень, щоб покращити здоров'я колін. Колвін зазначає, що вправи допоможуть усім. Починати варто з двох підходів по 10 повторень — зробити вправи 10 разів, потім відпочити і повторити ще 10 разів.

Лікарі радять виконувати наступні вправи:

Підйоми на сходинку. Для виконання вправи потрібні сходи або невисока платформа. Підніміть одну ногу, потім іншу — дві ноги мають бути на сходинці. Потім опустіть одну та іншу ногу назад. При кожному підйомі змінюйте ногу, з якої починаєте.

Присідання. Лікарі радять робити присідання вранці та ввечері перед сном. Ця вправа особливо корисна для тих, хто довгий час сидить. Робіть короткі серії з 15 присідань кожні 30 хвилин. При цьому не варто робити глибокі присідання, коли коліна згинаються більше ніж на 90 градусів.

Підйоми прямої ноги. Для виконання вправи потрібно лягти на спину, зігнути коліно однієї ноги, поставивши стопу на підлогу, водночас тримайте іншу ногу прямою та підіймайте її на кілька сантиметрів над підлогою. Ногу затримайте на кілька секунд та повільно опустіть. Зробіть вправу на іншу ногу.

Підйоми на носки. Встаньте, розставте ноги на ширину плечей, носки мають бути спрямовані вперед. Повільно підніміть п'яти, коліна тримайте випрямленими. Затримайтеся на секунду на кінчиках пальців ніг, а потім повільно опустіться.

Вставання з крісла. Сядьте рівно на стілець чи крісло, вставайте та знову сідайте, не тримаючись руками за опору.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які неочікувані симптоми можуть сигналізувати про рак. 




Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cm289lq34d7o
