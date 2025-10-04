ТОП-5 простых упражнений для здоровья коленей: что советуют врачи

Колени "дают о себе знать" уже после 30 лет. Могут проявляться проблемы тупой болью во время смены погоды, утренней скованностью после пробуждения, неприятными ощущениями во время приседания.

Колено. Иллюстративное фото

Проблемы могут особенно проявляться у тех, у кого физическая работа или кто много занимается спортом. Также обостряют ситуацию следующие факторы: увеличение веса, аутоиммунные заболевания и наследственность, пишет издание "ВВС Украина".

Хирург-ортопед и глава отдела спортивной медицины в клинике Майо в Финиксе, США Аникар Чабра отметил, что укрепление мышц с помощью упражнений может предотвратить дегенерацию хряща в колене, что ведет к остеоартриту. Профессор ортопедической хирургии в Иканской школе медицины в Маунт-Синай в Нью-Йорке, США, Алексис Колвин, как пишет издание, объясняет, что упражнения также могут улучшить состояние самих клеток хряща.

Чабра советует делать простые упражнения 15 минут в день, три-четыре раза в неделю, чтобы улучшить здоровье коленей. Колвин отмечает, что упражнения помогут всем. Начинать следует с двух подходов по 10 повторений – сделать упражнения 10 раз, затем отдохнуть и повторить еще 10 раз.

Врачи советуют выполнять следующие упражнения:

Подъемы на ступеньку. Для выполнения упражнения требуется лестница или невысокая платформа. Поднимите одну ногу, затем другую – две ноги должны быть на ступеньке. Затем опустите одну и другую ногу назад. При каждом подъеме меняйте ногу, с которой начинаете.

Приседания. Врачи советуют делать приседания утром и вечером перед сном. Это упражнение особенно полезно для тех, кто долго сидит. Делайте короткие серии из 15 приседаний каждые 30 минут. При этом не стоит делать глубокие приседания, когда колени сгибаются более чем на 90 градусов.

Подъем прямой ноги. Для выполнения упражнения нужно лечь на спину, согнуть колено одной ноги, поставив стопу на пол, держите другую ногу прямой и поднимайте ее на несколько сантиметров над полом. Задержите ногу на несколько секунд и медленно опустите. Сделайте упражнение на другую ногу.

Подъемы на носки. Встаньте, расставьте ноги на ширину плеч, носки должны быть устремлены вперед. Медленно поднимите пятки, коленки держите выпрямленными. Задержитесь на секунду на кончиках пальцев ног и медленно опуститесь.

Вставание из кресла. Сядьте ровно на стул или кресло, вставайте и снова садитесь, не держась руками за опору.

