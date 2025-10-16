Топ-4 помилки в туалеті, які шкодять сечовому міхуру

Звична дія в туалеті може бути шкідливою для вашого сечового міхура.

Людина в туалеті. Фото: із відкритих джерел

Не виконуйте вправи Кегеля. Це комплекс тренувань для зміцнення м'язів тазового дна, тобто тих м'язів, які підтримують сечовий міхур, матку (у жінок), пряму кишку та уретру. Вправи Кегеля можуть допомогти зміцнити м'язи тазового дна, але не слід починати їх виконувати під час сечовипускання.

Під час сечовипускання м'язи тазового дна розслаблені, щоб дозволити вихід сечі. Якщо ви часто свідомо зупиняєте потік, то змушуєте ці м'язи скорочуватися в момент, коли вони мають бути розслаблені.

Також дуже небезпечно зависання над сидінням унітазу також може бути шкідливим, оскільки це призводить до скорочення м'язів тазового дна. Це може призвести до неповного випорожнення.

Замість того, щоб зависати у повітрі, слід сісти на унітаз, повністю спираючись на нього та дозволити м'язам тазового дна розслабитись. Залишкова сеча у міхурі призводить до того, що бактерії легше розмножуються та викликають інфекції сечових шляхів (ІМП). Порушення звички до нормального випорожнення міхура з часом. Підвищений тиск у міхурі може шкодити людям з наявними урологічними проблемами.

Не варто ходити в туалет "про всяк випадок". У здорової людини сечовий міхур накопичує сечу до певного обсягу (приблизно 300-500 мл), після чого мозок отримує сигнал про необхідність спорожнення. Це природний рефлекс.

Якщо часто ходити до туалету до того, як виникне справжнє відчуття наповнення, мозок та міхур звикають до менших обсягів. В результаті: міхур стає "ледачим" або "чутливим" — сигнал про потребу з'являється при дуже малих обсягах. Людина починає відчувати часті позиви, навіть якщо сечі небагато. Може розвинутися синдром гіперактивного сечового міхура (ПММ): часті позиви, нічні пробудження, іноді нетримання

Також дуже шкідливе зневоднення. Коли ви п'єте мало води, сеча стає більш концентрованою – у ній зростає вміст солей, токсинів та продуктів обміну. Така сеча дратує слизову оболонку сечового міхура, викликаючи відчуття печіння або часті позиви.

При недостатньому питті ви рідше ходите в туалет, що дозволяє бактеріям довше залишатися в сечовому міхурі. Це може призвести до циститу або інших інфекцій сечових шляхів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що потрібно їсти, щоб не захворіти на рак сечового міхура.



