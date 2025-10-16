Топ-4 ошибки в туалете, которые вредят мочевому пузырю

Привычное действие в туалете может быть вредным для вашего мочевого пузыря.

Человек в туалете. Фото: из открытых источников

Не выполняйте упражнения Кегеля. Это комплекс тренировок для укрепления мышц тазового дна, то есть тех мышц, которые поддерживают мочевой пузырь, матку (у женщин), прямую кишку и уретру. Упражнения Кегеля могут помочь укрепить мышцы тазового дна, но не следует начинать их выполнять во время мочеиспускания.

Во время мочеиспускания мышцы тазового дна расслаблены, чтобы позволить выход мочи. Если вы часто намеренно останавливаете поток, то заставляете эти мышцы сокращаться в момент, когда они должны быть расслаблены.

Также крайне опасно зависание над сиденьем унитаза также может быть вредным, поскольку это приводит к сокращению мышц тазового дна. Это может привести к неполному опорожнению.

Вместо того, чтобы зависать в воздухе, следует сесть на унитаз, полностью опираясь на него и позволить мышцам тазового дна расслабиться. Остаточная моча в пузыре приводит к тому, что бактерии легче размножаются и вызывают инфекции мочевых путей (ИМП). Нарушение привычки к нормальному опорожнению пузыря со временем. Повышенное давление в пузыре может вредить людям с уже имеющимися урологическими проблемами

Не стоит ходить в туалет "на всякий случай". У здорового человека мочевой пузырь накапливает мочу до определенного объема (примерно 300-500 мл), после чего мозг получает сигнал о необходимости опорожнения. Это естественный рефлекс.

Если часто ходить в туалет до того, как возникнет настоящее ощущение наполнения, мозг и пузырь привыкают к меньшим объемам. В результате: пузырь становится "ленивым" или "чувствительным" — сигнал о потребности появляется при очень малых объемах. Человек начинает испытывать частые позывы, даже если мочи немного. Может развиться синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГСМ): частые позывы, ночные пробуждения, иногда недержание

Также очень вредно обезвоживание. Когда вы пьете мало воды, моча становится более концентрированной — в ней растет содержание солей, токсинов и продуктов обмена. Такая моча раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря, вызывая чувство жжения или частые позывы.

При недостаточном питье вы реже ходите в туалет, что позволяет бактериям дольше оставаться в мочевом пузыре. Это может привести к циститу или другим инфекциям мочевых путей.

Читайте также на портале "Комментарии" — что нужно есть, чтобы не заболеть раком мочевого пузыря.



