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Что нужно есть, чтобы не заболеть раком мочевого пузыря

ТОП продуктов, которые помогут защититься от рака мочевого пузыря

24 июля 2025, 20:40
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Кречмаровская Наталия

Одним из наиболее распространенных видов онкологии, особенно среди мужчин, называют рак мочевого пузыря. Этот диагноз ставят более 500 тыс. пациентам в мире каждый год. Специалисты еще не определили точных причин развития онкологии, однако исследования показывают, что питание играет ключевую роль в профилактике.

Что нужно есть, чтобы не заболеть раком мочевого пузыря

Мочевой пузырь. Иллюстративное фото

Среди ТОП продуктов, которые помогут защитить организм от онкологии, специалисты называют:

Овощи и фрукты. Особо следует выбирать клетчатые и антиоксидантные продукты: брокколи, капуста, морковь, цитрусовые, яблоки, ягоды. Они нейтрализуют свободные радикалы и снижают воспаление. Клюква, гранат, цитрусовые и помидоры имеют потенциал снижать риск рака мочевого пузыря.

Цельнозерновые продукты: овес, коричневый рис, киноа, цельнозерновой хлеб. Это источник клетчатки, которая улучшает пищеварение и снижает риск воспалений. Исследование 2020 показало, что высокое употребление клетчатки и цельного зерна поможет снизить риск развития рака мочевого пузыря.

Рыба и морепродукты: лосось, тунец, сардины. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами и обладают противовоспалительными свойствами. Они также помогают поддержать гормональный баланс и иммунитет.

Бобовые и орехи: чечевица , нут, фасоль, миндаль, грецкие орехи. Они богаты белком, флавоноидами и витаминами Е. Эти продукты помогают поддерживать здоровье клеток и снижают риск мутаций.

Зеленый чай: содержит полифенолы, которые могут подавлять рост опухолей. Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая способствует снижению риска рака мочевого пузыря.

Ферментируемые продукты: йогурт, кефир, кимчи. Они помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что оказывает положительное влияние на иммунную систему.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что поможет защититься от рака щитовидной железы.




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