Топ-3 помилки, які скорочують життя людей після 60 років
Топ-3 помилки, які скорочують життя людей після 60 років

Людям важливо розуміти, що у віці за 60 років життя не закінчується.

23 жовтня 2025, 08:50
Автор:
Кравцев Сергей

Фізіотерапевт Люсі Макдональд зібрала головні поширені помилки для людей віком від 60 років і пропонує поради, як їх уникнути.

Топ-3 помилки, які скорочують життя людей після 60 років

Літні люди. Фото: з відкритих джерел

Першу та ключову помилку людей у похилому віці можна умовно охарактеризувати, як "надто багато і занадто швидко".

"Це основна причина травм та болю, які я бачу", — каже Макдональд.

Раптове збільшення рівня активності або виконання чогось, до чого ваше тіло не було готове протягом тривалого часу, – чудовий спосіб отримати травму.

Найкраще збільшувати рівень активності невеликими кроками.

"Розбивайте завдання, такі як копання грядок або фарбування будинку, на дрібніші етапи, і обов'язково потренуйтеся, перш ніж брати участь у футболі з онуками", — рекомендує фізіотерапевт.

Друга помилка – люди віком відмовляються від силових тренувань.

"З віком силові тренування стають все більш важливими для запобігання втраті м'язової маси та зміцнення м'язів, які запобігають травмам", — пояснює Макдональд.

"Ніколи не пізно і це не повинно займати багато часу", — додає вона.

Два півгодинні тренування на тиждень з використанням ваги для опрацювання всіх основних груп м'язів – це все, що потрібно. Просто переконайтеся, що ви починаєте з малого і збільшуєте навантаження невеликими кроками, або ще краще, робіть це під керівництвом фізіотерапевта.

Третя помилка, коли людина, якій за 60 каже, що її найкращі дні вже позаду та їх не повернути.

"Не обмежуйте себе — вік це лише цифра! Деякі з найбільш здорових людей, яких я зустрічала, були у віці 70 років, і це було обумовлено вибором способу життя на пенсії, який обертається навколо догляду за тілом і розумом", — ділиться Макдональд.

У 40-50 років багато людей мають тих, про кого потрібно піклуватися, як старих, так і молодих — і кар'єру у повному розквіті, тому час, доступний для фізичних вправ, відпочинку та гарного харчування, обмежений.

Але, коли ми стаємо старшими, у нас часто з'являється більше часу для приємних занять, які корисні для тіла і розуму і призводять до кращого здоров'я.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ця дієта значно покращить сексуальне життя: які продукти радять вчені.




Джерело: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/keeping-fit-60-exercise-physio-b2847772.html
