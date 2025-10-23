Топ-3 помилки, які скорочують життя людей після 60 років

Рубрики
Фізіотерапевт Люсі Макдональд зібрала головні поширені помилки для людей віком від 60 років і пропонує поради, як їх уникнути.
Першу та ключову помилку людей у похилому віці можна умовно охарактеризувати, як "надто багато і занадто швидко".
Раптове збільшення рівня активності або виконання чогось, до чого ваше тіло не було готове протягом тривалого часу, – чудовий спосіб отримати травму.
Найкраще збільшувати рівень активності невеликими кроками.
Друга помилка – люди віком відмовляються від силових тренувань.
Два півгодинні тренування на тиждень з використанням ваги для опрацювання всіх основних груп м'язів – це все, що потрібно. Просто переконайтеся, що ви починаєте з малого і збільшуєте навантаження невеликими кроками, або ще краще, робіть це під керівництвом фізіотерапевта.
Третя помилка, коли людина, якій за 60 каже, що її найкращі дні вже позаду та їх не повернути.
У 40-50 років багато людей мають тих, про кого потрібно піклуватися, як старих, так і молодих — і кар'єру у повному розквіті, тому час, доступний для фізичних вправ, відпочинку та гарного харчування, обмежений.
Але, коли ми стаємо старшими, у нас часто з'являється більше часу для приємних занять, які корисні для тіла і розуму і призводять до кращого здоров'я.
