Топ-3 ошибки, которые сокращают жизнь людей после 60 лет

Физиотерапевт Люси Макдональд собрала главные распространенные ошибки для людей старше 60 лет и предлагает советы, как их избежать.

Пожилые люди. Фото: из открытых источников

Первую и ключевую ошибку людей в преклонном возрасте можно условно охарактеризовать, как "Слишком много и слишком быстро".

"Это основная причина травм и боли, которые я вижу", — говорит Макдональд.

Внезапное увеличение уровня активности или выполнение чего-то, к чему ваше тело не было готово в течение длительного времени, — отличный способ получить травму.

Лучше увеличивать уровень активности небольшими шагами.

"Разбивайте задачи, такие как копание грядок или покраска дома, на более мелкие этапы, и обязательно потренируйтесь, прежде чем участвовать в футболе с внуками", — рекомендует физиотерапевт.

Вторая ошибка – люди в возрасте отказываются от силовых тренировок.

"С возрастом силовые тренировки становятся все более и более важными для предотвращения потери мышечной массы и укрепления мышц, которые предотвращают травмы", — объясняет Макдональд.

"Никогда не поздно, и это не должно занимать много времени", — добавляет она.

Две получасовые тренировки в неделю с использованием веса для проработки всех основных групп мышц — это все, что нужно. Просто убедитесь, что вы начинаете с малого и увеличиваете нагрузку небольшими шагами, или, еще лучше, делайте это под руководством физиотерапевта.

Третья ошибка, когда человек, которому за 60 говорит, что его лучшие дни уже позади и их не вернуть.

"Не ограничивайте себя — возраст это всего лишь цифра! Некоторые из самых здоровых людей, которых я встречала, были в возрасте 70 лет, и это было обусловлено выбором образа жизни на пенсии, который вращается вокруг ухода за телом и разумом", — делится Макдональд.

В 40-50 лет многие люди имеют тех, о ком нужно заботиться, как старых, так и молодых — и карьеру в полном расцвете, поэтому время, доступное для физических упражнений, отдыха и хорошего питания, ограничено.

Но, когда мы становимся старше, у нас часто появляется больше времени для приятных занятий, которые полезны для тела и ума и приводят к гораздо лучшему здоровью.

Читайте также на портале "Комментарии" — эта диета значительно улучшит сексуальную жизнь: какие продукты советуют ученые.



