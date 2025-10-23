Топ-3 ошибки, которые сокращают жизнь людей после 60 лет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Физиотерапевт Люси Макдональд собрала главные распространенные ошибки для людей старше 60 лет и предлагает советы, как их избежать.
Пожилые люди. Фото: из открытых источников
Первую и ключевую ошибку людей в преклонном возрасте можно условно охарактеризовать, как "Слишком много и слишком быстро".
Внезапное увеличение уровня активности или выполнение чего-то, к чему ваше тело не было готово в течение длительного времени, — отличный способ получить травму.
Лучше увеличивать уровень активности небольшими шагами.
Вторая ошибка – люди в возрасте отказываются от силовых тренировок.
Две получасовые тренировки в неделю с использованием веса для проработки всех основных групп мышц — это все, что нужно. Просто убедитесь, что вы начинаете с малого и увеличиваете нагрузку небольшими шагами, или, еще лучше, делайте это под руководством физиотерапевта.
Третья ошибка, когда человек, которому за 60 говорит, что его лучшие дни уже позади и их не вернуть.
В 40-50 лет многие люди имеют тех, о ком нужно заботиться, как старых, так и молодых — и карьеру в полном расцвете, поэтому время, доступное для физических упражнений, отдыха и хорошего питания, ограничено.
Но, когда мы становимся старше, у нас часто появляется больше времени для приятных занятий, которые полезны для тела и ума и приводят к гораздо лучшему здоровью.
Читайте также на портале "Комментарии" — эта диета значительно улучшит сексуальную жизнь: какие продукты советуют ученые.