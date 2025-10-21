Эта диета значительно улучшит сексуальную жизнь: какие продукты советуют ученые

Здоровое питание играют решающую роль в профилактике и лечении разных хронических заболеваний. К тому же полезные продукты могут улучшить сексуальную жизнь. Об этом свидетельствуют результаты большого исследования.

Сексуальная активность. Иллюстративное фото

Сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин помогает улучшить средиземноморская диета, пишет издание Daily mail. Китайские исследователи обнаружили, что диета, богатая полезными жирами, постными белками, а также фруктами и овощами, богатыми полифенолами и антиоксидантами, улучшает здоровье тазового дна и, как следствие, сексуального здоровья.

"Анализируя данные, собранные в результате 31 исследования, чтобы определить роль диеты в здоровье тазового дна, исследователи обнаружили, что у тех, кто соблюдал противовоспалительную диету, улучшилась сексуальная функция и уменьшились симптомы недержания мочи", — пишет издание.

Исследователи пришли к выводу, что уникальный состав средиземноморской диеты, богатый оливковым маслом, орехами и полифенолами, также непосредственно улучшает выработку эндотелиальным слоем оксида азота, который играет решающую роль в эрекции.

Отмечается, что эта диета способствует снижению веса, что в свою очередь уменьшает механическую нагрузку на мочевой пузырь и улучшает здоровье тазового дна.

Тазовое дно, как объясняют эксперты, – это группа мышц, поддерживающих важные внутренние органы, такие как мочевой пузырь, уретра, анус, а у женщин – матку, шейку матки и влагалище. Для мужчин тазовое дно особенно важно для сексуальной и мочевыделительной функции – сокращение мышц контролирует эрекцию и эякуляцию.

Основа средиземноморской диеты - большое количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и семян. Основной источник жиров — оливковое масло первого холодного отжима (употребление сливочного масла минимальное).

Источник белков — рыба и морепродукты (особенно богатые омега-3) примерно два раза в неделю. Птица и яйца употребляются умеренно.

Очень редко потребляется красное мясо — не чаще 1-2 раз в месяц.

Из молочных продуктов предпочтение отдается небольшому количеству сыра и йогурта, особенно натурального. Употребление сладостей и сладких напитков нужно свести к минимуму.

