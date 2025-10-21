Ця дієта значно покращить сексуальне життя: які продукти радять вчені

Рубрики
Здорове харчування відіграють вирішальну роль у профілактиці та лікуванні різних хронічних захворювань. До того ж корисні продукти можуть покращити сексуальне життя. Про це свідчать результати великого дослідження.
Сексуальну функцію як у чоловіків, так і у жінок допомагає покращити середземноморська дієта, пише видання Daily mail. Китайські дослідники виявили, що дієта, багата на корисні жири, пісні білки, а також фрукти й овочі, багаті на поліфеноли та антиоксиданти, покращує здоров'я тазового дна і, як наслідок, сексуального здоров'я.
Дослідники дійшли висновку, що унікальний склад середземноморської дієти, багатий на оливкову олію, горіхи та поліфеноли, також безпосередньо покращує вироблення ендотеліальним шаром оксиду азоту, який відіграє вирішальну роль в ерекції.
Зазначається, що ця дієта сприяє зниженню ваги, а це своєю чергою зменшує механічне навантаження на сечовий міхур та покращує здоров'я тазового дна.
Тазове дно, як пояснюють експерти, — це група м’язів, які підтримують важливі внутрішні органи, такі як сечовий міхур, уретра, анус, а у жінок — матку, шийку матки та піхву. Для чоловіків тазове дно особливо важливе для сексуальної та сечовидільної функції — скорочення м’язів контролюють ерекцію та еякуляцію.
Основа середземноморської дієти — велика кількість овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів та насіння. Основне джерело жирів — оливкова олія першого холодного віджиму (вживання вершкового масла мінімальне).
Джерело білків — риба та морепродукти (особливо багаті на омега-3) приблизно два рази на тиждень. Птиця та яйця споживаються помірно.
Дуже рідко споживається червоне м'ясо — не частіше 1-2 разів на місяць.
Із молочних продуктів перевага надається невеликій кількості сиру та йогурту, особливо натурального. Вживання солодощів та солодких напоїв потрібно звести до мінімуму.
