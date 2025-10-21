logo_ukra

Ця дієта значно покращить сексуальне життя: які продукти радять вчені


Ця дієта значно покращить сексуальне життя: які продукти радять вчені

Велике дослідження довело користь середземноморської дієти для сексуального життя

21 жовтня 2025, 21:52
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Здорове харчування відіграють вирішальну роль у профілактиці та лікуванні різних хронічних захворювань. До того ж корисні продукти можуть покращити сексуальне життя. Про це свідчать результати великого дослідження.

Ця дієта значно покращить сексуальне життя: які продукти радять вчені

Сексуальна активність. Ілюстративне фото

Сексуальну функцію як у чоловіків, так і у жінок допомагає покращити середземноморська дієта, пише видання Daily mail. Китайські дослідники виявили, що дієта, багата на корисні жири, пісні білки, а також фрукти й овочі, багаті на поліфеноли та антиоксиданти, покращує здоров'я тазового дна і, як наслідок, сексуального здоров'я. 

“Аналізуючи дані, зібрані в результаті 31 дослідження, щоб визначити роль дієти у здоров'ї тазового дна, дослідники виявили, що у тих, хто дотримувався протизапальної дієти, покращилася сексуальна функція та зменшилися симптоми нетримання сечі”, — пише видання.

Дослідники дійшли висновку, що унікальний склад середземноморської дієти, багатий на оливкову олію, горіхи та поліфеноли, також безпосередньо покращує вироблення ендотеліальним шаром оксиду азоту, який відіграє вирішальну роль в ерекції. 

Зазначається, що ця дієта сприяє зниженню ваги, а це своєю чергою зменшує механічне навантаження на сечовий міхур та покращує здоров'я тазового дна.

Тазове дно, як пояснюють експерти, — це група м’язів, які підтримують важливі внутрішні органи, такі як сечовий міхур, уретра, анус, а у жінок — матку, шийку матки та піхву. Для чоловіків тазове дно особливо важливе для сексуальної та сечовидільної функції — скорочення м’язів контролюють ерекцію та еякуляцію. 

Основа середземноморської дієти — велика кількість овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів та насіння. Основне джерело жирів — оливкова олія першого холодного віджиму (вживання вершкового масла мінімальне). 

Джерело білків — риба та морепродукти (особливо багаті на омега-3) приблизно два рази на тиждень. Птиця та яйця споживаються помірно. 

Дуже рідко споживається червоне м'ясо — не частіше 1-2 разів на місяць. 

Із молочних продуктів перевага надається невеликій кількості сиру та йогурту, особливо натурального. Вживання солодощів та солодких напоїв потрібно звести до мінімуму.

Джерело: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15208877/med-diet-sexual-health-pelvic-floor.html
