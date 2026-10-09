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Тиск може знизитися без таблеток: вчені назвали одну просту вправу

Експерти назвали ізометричну вправу, яка може допомогти знизити артеріальний тиск. Як її правильно виконувати

9 жовтня 2026, 00:32
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Кречмаровская Наталия

Високий артеріальний тиск створює додаткове навантаження на серце та кровоносні судини й може бути пов'язаний із ризиком інфаркту, інсульту, захворювань нирок та деяких форм деменції. Експерти назвали просту ізометричну вправу, яка може допомогти знизити показники тиску.

Тиск може знизитися без таблеток: вчені назвали одну просту вправу

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Йдеться про присідання біля стіни, пише Mirror. Для виконання потрібно притулитися спиною до стіни та зігнути коліна приблизно під кутом 90 градусів. У такому положенні радять утримуватися.

Пітс зазначає, що досліджуваний протокол передбачає чотири підходи по дві хвилини з двома хвилинами відпочинку між ними тричі на тиждень.

“Чому це працює: тривала м’язова напруга тренує ваші кровоносні судини розслаблятися ефективніше з часом”, — пояснив Пітс.

Якщо дві хвилини утримувати положення поки складно, рекомендується починати з 20-30 секунд і поступово збільшувати тривалість.

Ізометричні вправи також пояснює доктор Джеймі О'Дрісколл із Кентерберійського університету Крайст-Черч. За його словами, під час такого навантаження м'язи перебувають у напрузі, а після розслаблення відбувається приплив крові. Водночас він наголошує на необхідності не забувати про дихання.

Ще одним прикладом ізометричної вправи є планка. Вона передбачає утримання тіла в стабільному положенні та залучає м'язи корпусу, спини, плечей, стегон і ніг.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Дешеві консервовані сардини можуть бути корисним доповненням до раціону для підтримки здоров’я серця та артеріального тиску. Експерти зазначають, що жирну рибу варто їсти двічі на тиждень. До неї належать скумбрія, сардини, свіжий тунець і лосось — вони є джерелом омега-3 жирних кислот.



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Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/neuroscientists-two-minute-biohack-reduces-37740706
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