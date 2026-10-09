Давление может снизиться без таблеток: ученые назвали одно простое упражнение

Высокое артериальное давление создает дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды и может быть связано с риском инфаркта, инсульта, заболеваний почек и некоторых форм деменции. Эксперты назвали простое изометрическое упражнение, которое может помочь снизить показатели давления.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Речь идет о приседаниях у стены, пишет Mirror. Для выполнения нужно прислониться спиной к стене и согнуть колени примерно под углом 90 градусов. В таком положении советуют удерживаться.

Питтс отмечает, что исследуемый протокол предусматривает четыре подхода по две минуты с двумя минутами отдыха между ними трижды в неделю.

"Почему это работает: длительное мышечное напряжение тренирует ваши кровеносные сосуды, расслабляться эффективнее со временем", — пояснил Питс.

Если две минуты удерживать положение пока сложно, рекомендуется начинать с 20-30 секунд и постепенно увеличивать время.

Изометрические упражнения также объясняет доктор Джейми О'Дрисколл из Кентерберийского университета Крайст-Черч. По его словам, при такой нагрузке мышцы находятся в напряжении, а после расслабления происходит приток крови. В то же время он подчеркивает необходимость не забывать о дыхании.

Еще одним примером изометрического упражнения является планка. Она предполагает удержание тела в стабильном положении и задействует мышцы корпуса, спины, плеч, бедер и ног.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что дешевые консервированные сардины могут быть полезным дополнением к рациону для поддержания здоровья сердца и артериального давления. Эксперты отмечают, что жирную рыбу следует есть дважды в неделю. К ней относятся скумбрия, сардины, свежий тунец и лосось – они являются источником омега-3 жирных кислот.