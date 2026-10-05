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Лікар назвав суперпродукт для зниження артеріального тиску: достатньо двох порцій на тиждень

Простий та корисний продукт для серця: лікар вказав, що допоможе знизити артеріальний тиск

5 жовтня 2026, 17:46
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Кречмаровская Наталия

Дешеві консервовані сардини можуть бути корисним доповненням до раціону для підтримки здоров’я серця та кров’яного тиску. 

Лікар назвав суперпродукт для зниження артеріального тиску: достатньо двох порцій на тиждень

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Про це розповів доктор Корн Хертер, медичний директор з питань послуг та доставки в AXA Health, пише видання Express. 

За словами експерта, жирну рибу варто їсти двічі на тиждень. До неї належать скумбрія, сардини, свіжий тунець і лосось — вони є джерелом омега-3 жирних кислот.

“Їжте жирну рибу двічі на тиждень. Така риба, як скумбрія, сардини, свіжий тунець і лосось, є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, які можуть допомогти захистити ваше серце від захворювань”, — пояснив доктор Корн Хертер.

Саме консервовані сардини можуть бути одним із найдоступніших варіантів. Вони коштують відносно недорого і мають тривалий термін зберігання.

Експерт також радить додавати до раціону цільнозернові продукти, зокрема кіноа, а також насіння чіа. Серед фізичних навантажень він виділяє їзду на велосипеді, біг і плавання.

Водночас доктор Корн Хертер рекомендує скоротити споживання солі та насичених жирів, а також відмовитися від куріння. Контроль ваги також має значення, оскільки надмірна вага може підвищувати ризик серцевих захворювань.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, високий артеріальний тиск часто протікає без явних симптомів, однак може створювати серйозне навантаження на серце та судини. 

Лікар загальної практики доктор Навід Асіф назвав сім простих звичок, які можуть позитивно вплинути на показники тиску, хоча й не замінюють призначене лікування. Лікар назвав ТОП-7 дієвих правил для зниження тиску.




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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2252950/food-eat-twice-week-blood-pressure
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