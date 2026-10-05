Лікар назвав суперпродукт для зниження артеріального тиску: достатньо двох порцій на тиждень

Дешеві консервовані сардини можуть бути корисним доповненням до раціону для підтримки здоров’я серця та кров’яного тиску.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Про це розповів доктор Корн Хертер, медичний директор з питань послуг та доставки в AXA Health, пише видання Express.

За словами експерта, жирну рибу варто їсти двічі на тиждень. До неї належать скумбрія, сардини, свіжий тунець і лосось — вони є джерелом омега-3 жирних кислот.

“Їжте жирну рибу двічі на тиждень. Така риба, як скумбрія, сардини, свіжий тунець і лосось, є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, які можуть допомогти захистити ваше серце від захворювань”, — пояснив доктор Корн Хертер.

Саме консервовані сардини можуть бути одним із найдоступніших варіантів. Вони коштують відносно недорого і мають тривалий термін зберігання.

Експерт також радить додавати до раціону цільнозернові продукти, зокрема кіноа, а також насіння чіа. Серед фізичних навантажень він виділяє їзду на велосипеді, біг і плавання.

Водночас доктор Корн Хертер рекомендує скоротити споживання солі та насичених жирів, а також відмовитися від куріння. Контроль ваги також має значення, оскільки надмірна вага може підвищувати ризик серцевих захворювань.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, високий артеріальний тиск часто протікає без явних симптомів, однак може створювати серйозне навантаження на серце та судини.

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