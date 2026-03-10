“Тихо руйнує серце”: лікарі попередили про небезпечну ранкову звичку

Ранок для організму – не просто початок нового дня, а момент складного переходу від стану відпочинку до активності. Саме в ці перші хвилини після пробудження серцево-судинна система поступово пристосовується до нового режиму, тиск змінюється, серце починає працювати інакше, а мозок адаптується до вертикального положення тіла. На цьому тлі навіть звична дія може виявитися більш ризикованою, ніж здається, передають "Коментарі".

Лікарі назвали ранкову звичку, яка може шкодити серцю

Медики попереджають, що однією з найпоширеніших ранкових помилок є різке підняття з ліжка одразу після пробудження. Саме ця звичка, яку багато хто не сприймає серйозно, може викликати короткочасне падіння тиску, запаморочення, потемніння в очах і додаткове навантаження на серце, особливо у людей старшого віку або тих, хто має проблеми із судинами.

Лікарі пояснюють – під час сну організм працює в уповільненому режимі. Коли людина різко встає, тілу потрібно миттєво перебудувати кровообіг. Якщо ця адаптація відбувається занадто швидко, серце і судини змушені реагувати в авральному режимі. У здорової людини це може минути непомітно, але в інших випадках саме такі ранкові ривки стають причиною слабкості, стрибків тиску і неприємних симптомів.

Особливо уважними медики радять бути людям із гіпертонією, аритмією, віковими змінами судин, а також тим, хто часто відчуває запаморочення. Для них перші хвилини після пробудження мають бути максимально спокійними. Найпростіша і найкорисніша звичка – не підхоплюватися миттєво, а дати собі кілька хвилин на плавний старт дня.

Фахівці радять після пробудження спершу полежати, потім повільно сісти на ліжку, зробити кілька глибоких вдихів і лише після цього вставати. Такий простий ритуал дозволяє організму адаптуватися без зайвого стресу. Більше того, саме з таких дрібниць часто починається справжня профілактика серцевих проблем – не з гучних змін, а з повсякденних звичок.

Ще одна поширена помилка – одразу після пробудження хапатися за телефон, читати новини, нервувати через повідомлення або різко включатися в інформаційний потік. Це може швидко піднімати рівень стресу, а разом із ним – пульс і тиск. Саме тому медики все частіше говорять про важливість “тихого ранку”, коли організм отримує можливість прокинутися поступово.

Ранок загалом має величезне значення для здоров’я серця. Склянка води, спокійне пробудження, кілька хвилин без тривоги, легкі рухи замість різких ривків – усе це виглядає дрібницями, але саме такі дрібниці в довгій перспективі впливають на те, як працюватиме організм. Іноді достатньо лише трохи змінити перші п’ять хвилин дня, щоб зменшити навантаження на серце і почуватися значно краще.

