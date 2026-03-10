"Тихо разрушает сердце": врачи предупредили об опасной утренней привычке

Утро для организма не просто начало нового дня, а момент сложного перехода от состояния отдыха к активности. Именно в эти первые минуты после пробуждения сердечно-сосудистая система постепенно приспосабливается к новому режиму, давление меняется, сердце начинает работать иначе, а мозг адаптируется к вертикальному положению тела. На этом фоне даже привычное действие может оказаться более рискованным, чем кажется, передают " Комментарии ".

Врачи назвали утреннюю привычку, которая может вредить сердцу

Медики предупреждают, что одной из самых распространенных утренних ошибок является резкое поднятие с постели сразу после пробуждения . Именно эта привычка, которую многие не воспринимают серьезно, может вызвать кратковременное падение давления, головокружение, потемнение в глазах и дополнительную нагрузку на сердце, особенно у людей постарше или у тех, кто имеет проблемы с сосудами.

Врачи объясняют – во время сна организм работает в замедленном режиме. Когда человек резко встает, телу нужно мгновенно перестроить кровообращение. Если адаптация происходит слишком быстро, сердце и сосуды вынуждены реагировать в авральном режиме. У здорового человека это может пройти незаметно, но в других случаях именно такие утренние рывки становятся причиной слабости, скачков давления и неприятных симптомов.

Особенно внимательными медики советуют быть людям с гипертонией, аритмией, возрастными изменениями сосудов, а также тем, кто часто ощущает головокружение. Для них первые минуты после пробуждения должны быть максимально спокойны. Самая простая и полезная привычка – не вскакивать мгновенно, а дать себе несколько минут на плавный старт дня .

Специалисты советуют после пробуждения сперва полежать, затем медленно сесть на кровати, сделать несколько глубоких вдохов и после этого вставать. Такой простой ритуал позволяет организму адаптироваться без излишнего стресса. Более того, именно с таких мелочей часто начинается настоящая профилактика сердечных проблем – не с громких изменений, а с повседневных привычек.

Еще одно распространенное заблуждение – сразу после пробуждения хвататься за телефон, читать новости, нервничать из-за сообщений или резко включаться в информационный поток. Это может быстро поднимать уровень стресса, а вместе с ним – пульс и давление. Именно поэтому медики все чаще говорят о важности "тихого утра", когда организм получает возможность проснуться постепенно.

Утро имеет огромное значение для здоровья сердца. Стакан воды, спокойное пробуждение, несколько минут без тревоги, легкие движения вместо резких рывков – все это выглядит мелочами, но именно такие мелочи в долгосрочной перспективе влияют на то, как будет работать организм. Иногда достаточно лишь немного изменить первые пять минут дня, чтобы уменьшить нагрузку на сердце и чувствовать себя гораздо лучше .

