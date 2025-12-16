Стрес мине миттєво: це місце у будинку допомагає всім

Куточок спокою в будинку – це спеціально облаштоване місце для релаксації та відновлення, що допомагає знизити рівень стресу та підвищити концентрацію. Щоб облаштувати таке місце, допоможуть кілька порад.

Стрес. Фото: з відкритих джерел

Спокійний куточок — це спеціально відведений простір у будинку, призначений для того, щоб допомогти розслабитися та перезавантажитись. Зазвичай це тиха і комфортна зона з м'яким освітленням, заспокійливими квітами і мінімальними факторами, що відволікають.

Психолог Патрісія Діксон розповіла, що кожен може отримати користь від передбачуваного простору, щоб відірватися від метушні і заспокоїтися.

Це ідеальне місце для відпочинку, щоб на мить заглибитись у своє внутрішнє "я". Тихий куточок – це місце, де людина може розслабити свою нервову систему і кілька хвилин відпочити від хаосу життя.

Сенс у тому, щоб відпочити, перевести дихання та дозволити своїй парасимпатичній нервовій системі запуститися.

Коли люди проводять час у просторі з низьким рівнем стимуляції, їх фізіологічні ознаки стресу зазвичай знижуються. Навіть короткі відвідування цих просторів зазвичай пов'язані зі зниженням тривожності та покращенням настрою, завдяки чому люди почуваються більш контрольованими та готовими до вирішення проблем.

Продуманий дизайн спокійного куточка сприяє саморегуляції, покращує настрій і може призвести до чіткішого мислення та кращого прийняття рішень.

Ви можете використовувати цей простір щоразу, коли помічаєте, що рівень дистресу зростає, або якщо просто відчуваєте, що вам потрібна перерва. Чим швидше ви подбаєте про себе, тим краще.

Від трьох до п'ятнадцяти хвилин перебування в такій кімнаті має бути достатньо. Там можна медитувати, випити чашку кави, вести щоденник чи слухати щось, що вас заспокоює.

Читайте також на порталі "Коментарі" — будьте обережні: в цей час рівень стресу найвищий.



