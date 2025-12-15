Будьте осторожны: в это время суток уровень стресса самый высокий

Кортизол – это гормон стресса, который в определенное время суток достигает максимума. Это может помочь планировать дела, тренировки и даже бороться со стрессом более эффективно.

Стресс. Фото: из открытых источников

В журнале Molecular Sciences говорится, что уровень кортизола обычно достигает пика через 30-45 минут после пробуждения. Этот всплеск называется реакцией пробуждения кортизола, когда уровень кортизола возрастает на 50-150%.

Кортизол помогает просыпаться утром, он мобилизует энергию и помогает сосредоточиться.

Если кто-то обычно работает в ночные смены или регулярно имеет нарушения сна, эта реакция может быть сбитой.

После этого утреннего пика уровень кортизола начинает снижаться, часто резко падая днем, около 15:00. Достигает своего самого низкого уровня около полуночи, пока вы спите, позволяя организму отдохнуть и восстановиться.

Кроме ежедневного подъема и падения, уровень кортизола также может резко повышаться в течение дня у здоровых людей во время физического и эмоционального стресса.

Уровень кортизола также может резко повышаться, когда вы болеете, помогая вызвать иммунный ответ.

По данным MedlinePlus, когда уровень кортизола остается высоким, это может привести к: увеличению веса, увеличению жира вокруг основания шеи или между лопатками, легкому образованию синяков, мышечной слабости.

Если вы испытываете любой из этих симптомов, то лучше всего обратиться к врачу для проведения теста на кортизол.

Читайте также на портале "Комментарии" — для многих утро немыслим без чашечки ароматного кофе. Однако этот напиток подходит не всем: он может провоцировать тревожность, отрицательно влиять на сон и создавать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Хорошая новость в том, что существуют напитки, которые могут эффективно заменить кофе, даря заряд энергии без побочных эффектов. Предлагаем пять лучших альтернатив, которые не только бодрят, но и приносят пользу здоровью.