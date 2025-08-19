logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание 5 напитков, которые помогут забыть о стрессе: неожиданный перечень
commentss НОВОСТИ Все новости

5 напитков, которые помогут забыть о стрессе: неожиданный перечень

Проснуться и получить энергию на весь день можно не только с кофе — существуют эффективные альтернативы, которые еще полезны для здоровья.

19 августа 2025, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Для многих утро немыслим без чашечки ароматного кофе. Однако этот напиток подходит не всем: он может провоцировать тревожность, отрицательно влиять на сон и создавать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Хорошая новость в том, что существуют напитки, которые могут эффективно заменить кофе, даря заряд энергии без побочных эффектов. Предлагаем пять лучших альтернатив, которые не только бодрят, но и приносят пользу здоровью.

5 напитков, которые помогут забыть о стрессе: неожиданный перечень

Фото: из открытых источников

Что пить вместо кофе: 5 полезных энергетических напитков

Цикорий – напиток из обжаренного и перемолотого корня, по вкусу напоминающий кофе, но не содержащий кофеина. Он мягко тонизирует, поддерживает микрофлору кишечника благодаря инулину и способствует лучшему пищеварению. В то же время, его не советуют пить во время беременности или лактации.

Матча – измельченные листья зеленого чая с высоким содержанием кофеина и антиоксидантов. Напиток обеспечивает устойчивый прилив энергии, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также замедляет старение. Идеально подходит для ежедневного употребления.

Вода с лимоном – простой способ проснуться и активизировать организм. Она снабжает организм витамином С, антиоксидантами и помогает поддерживать иммунную систему.

Масала-чай – ароматный черный чай с пряностями (кардамон, имбирь, корица), содержащий кофеин в умеренном количестве. Благодаря специям напиток увеличивает тонус, понижает стресс и улучшает самочувствие.

Комбуча — ферментированный чай с кислинкой, богатый пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечника, укрепляют иммунитет и регулируют уровень сахара в крови. Однако людям с гастритом или высокой кислотностью следует соблюдать осторожность.

Как уже писали "Комментарии", чай — не просто напиток, а природный эликсир, помогающий сохранить здоровье и молодость. Его польза для организма действительно трудно переоценить. Содержащиеся в чае вещества положительно влияют на сердечно-сосудистую систему: способствуют расширению сосудов, снимают спазмы и улучшают циркуляцию крови. Благодаря этому употребление чая может способствовать нормализации АД.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости