5 напитков, которые помогут забыть о стрессе: неожиданный перечень

Для многих утро немыслим без чашечки ароматного кофе. Однако этот напиток подходит не всем: он может провоцировать тревожность, отрицательно влиять на сон и создавать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Хорошая новость в том, что существуют напитки, которые могут эффективно заменить кофе, даря заряд энергии без побочных эффектов. Предлагаем пять лучших альтернатив, которые не только бодрят, но и приносят пользу здоровью.

Что пить вместо кофе: 5 полезных энергетических напитков

Цикорий – напиток из обжаренного и перемолотого корня, по вкусу напоминающий кофе, но не содержащий кофеина. Он мягко тонизирует, поддерживает микрофлору кишечника благодаря инулину и способствует лучшему пищеварению. В то же время, его не советуют пить во время беременности или лактации.

Матча – измельченные листья зеленого чая с высоким содержанием кофеина и антиоксидантов. Напиток обеспечивает устойчивый прилив энергии, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также замедляет старение. Идеально подходит для ежедневного употребления.

Вода с лимоном – простой способ проснуться и активизировать организм. Она снабжает организм витамином С, антиоксидантами и помогает поддерживать иммунную систему.

Масала-чай – ароматный черный чай с пряностями (кардамон, имбирь, корица), содержащий кофеин в умеренном количестве. Благодаря специям напиток увеличивает тонус, понижает стресс и улучшает самочувствие.

Комбуча — ферментированный чай с кислинкой, богатый пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечника, укрепляют иммунитет и регулируют уровень сахара в крови. Однако людям с гастритом или высокой кислотностью следует соблюдать осторожность.

