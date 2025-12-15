Будьте обережні: у цей час доби рівень стресу найвищий

Кортизол — це гормон стресу, який у певний час доби досягає максимуму. Це може допомогти планувати справи, тренування та навіть боротися зі стресом більш ефективно.

У журналі Molecular Sciences говориться, що рівень кортизолу зазвичай досягає піку через 30-45 хвилин після пробудження. Цей сплеск називається реакцією пробудження кортизолу, коли рівень кортизолу зростає 50-150%.

Кортизол допомагає прокидатися вранці, він мобілізує енергію та допомагає зосередитися.

Якщо хтось зазвичай працює у нічні зміни або регулярно має порушення сну, ця реакція може бути збитою.

Після цього ранкового піку рівень кортизолу починає знижуватись, часто різко падаючи вдень, близько 15:00. Досягає свого найнижчого рівня близько півночі, поки ви спите, дозволяючи організму відпочити та відновитись.

Окрім щоденного підйому та падіння, рівень кортизолу також може різко підвищуватися протягом дня у здорових людей під час фізичного та емоційного стресу.

Рівень кортизолу також може різко підвищуватися, коли ви хворієте, допомагаючи викликати імунну відповідь.

За даними MedlinePlus, коли рівень кортизолу залишається високим, це може призвести до: збільшення ваги, збільшення жиру навколо основи шиї або між лопатками, легкого утворення синців, м'язової слабкості.

Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, то найкраще звернутися до лікаря для проведення тесту на кортизол.

