Стресс пройдет мгновенно: это место в доме помогает всем

Уголок спокойствия в доме – это специально обустроенное место для релаксации и восстановления, которое помогает снизить уровень стресса и повысить концентрацию. Чтобы обустроить такое место, помогут несколько советов.

Стресс. Фото: из открытых источников

Спокойный уголок — это специально отведенное пространство в доме, предназначенное для того, чтобы помочь расслабиться и перезагрузиться. Обычно это тихая и комфортная зона с мягким освещением, успокаивающими цветами и минимальными отвлекающими факторами.

Психолог Патрисия Диксон рассказала, что каждый может получить пользу от предполагаемого пространства, чтобы оторваться от окружающей суеты и успокоиться.

Это идеальное место для отдыха, чтобы на мгновение углубиться в свое внутреннее "я". Тихий уголок – это место, где человек может расслабить свою нервную систему и на несколько минут отдохнуть от хаоса жизни.

Смысл в том, чтобы отдохнуть, перевести дыхание и позволить своей парасимпатической нервной системе запуститься.

Когда люди проводят время в пространстве с низким уровнем стимуляции, их физиологические признаки стресса, как правило, снижаются. Даже короткие посещения этих пространств обычно связаны со снижением тревожности и улучшением настроения, благодаря чему люди чувствуют себя более контролируемыми и готовыми к решению проблем.

Продуманный дизайн спокойного уголка способствует саморегуляции, улучшает настроение и может привести к более четкому мышлению и лучшему принятию решений.

Вы можете использовать это пространство каждый раз, когда замечаете, что уровень дистресса растет, или если просто чувствуете, что вам нужен перерыв. Чем быстрее вы позаботитесь о себе, тем лучше.

От трех до пятнадцати минут пребывания в такой комнате должно быть достаточно. Там можно медитировать, выпить чашку кофе, вести дневник или слушать что-то, что вас успокаивает.

