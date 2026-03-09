Стоматолог назвала найшкідливіші для зубів напої: і це не тільки кока-кола

Солодкі газовані напої зазвичай називають найшкідливішими для зубів. Однак, за словами лікарів, є не менш шкідливі напої.

Проблеми із зубами. Ілюстративне фото

Стоматолог Діпа Чопра розповіла, які напої можуть пошкодити зуби, пише видання Express. За її словами, найбільше шкодять зубам напої, які містять високий вміст цукру та високу кислотність. Лікар пояснила, що цукор живить бактерії, які призводять до карієсу, а кислота може розм’якшувати та руйнувати емаль, що є захисним зовнішнім шаром зуба.

Які корисні для здоров'я напої шкодять зубам

Шкідливими, за словами лікарки, можуть бути й напої, які вважають корисними для здоров’я.

“Наприклад, комбуча виробляється шляхом ферментації, що робить її кислою. Дослідження показали, що комбуча може значно пом’якшувати емаль, оскільки її pH дуже низький. Фруктові соки та смузі – також напої, які можуть бути дуже шкідливими”, — цитує слова лікаря видання.

Стоматолог пояснила, що попри те, що у цих напоях натуральні цукри, вони все одно живлять бактерії, що викликають карієс, а цитрусові, зокрема, містять кислоти, які можуть сприяти зношенню емалі при частому вживанні.

До проблем можуть призвести і спортивні та енергетичні напої — багато з них містять лимонну кислоту, яка, за результатами дослідження, має сильний ерозійний вплив на вашу емаль.

ТОП корисних для зубів напоїв

При цьому, найбезпечніший щоденний напій з погляду стоматології — негазована вода. Вона зволожує рот, допомагає змити їжу та бактерії, а також не піддає зуби впливу цукру чи кислоти. Іншим вдалим варантом, зазначила лікар, є молоко. Напій багатий на кальцій, який підтримує здоров’я кісток і міцну зубну емаль. Молоко також може нейтралізувати кислоти у роті та ремінералізувати емаль.

Газована вода також менш шкідлива, за умови, що вона несолодка та без смаку. Кокосова вода також є гарним способом втамувати спрагу та багата на калій, кальцій, магній та електроліти.

