Ранні симптоми хвороб підшлункової, які часто ігнорують

Лікарі назвали ранні симптоми захворювань підшлункової, які часто ігнорують

4 березня 2026, 18:10
Підшлункову залозу називають одним із ключових органів травної системи. Цей орган виробляє ферменти для розщеплення їжі та гормони, що регулюють рівень цукру в крові. Часто перші симптоми проблем залишаються непоміченими або сприймаються як незначні нездужання. Такий підхід призводить до пізньої діагностики небезпечних хвороб.

Ранні симптоми хвороб підшлункової, які часто ігнорують

Підшлункова залоза. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів проблем із підшлунковою, про які варто знати: 

Біль у верхній частині живота, який може віддавати у спину, — перший ранній симптом. Біль часто посилюється після прийому їжі, особливо жирної. Це може бути ознакою панкреатиту. Якщо ігнорувати симптом, то далі буде гостре запалення, що потребуватиме негайної медичної допомоги.

Раптова втрата ваги без очевидних причин — може свідчити про хронічні проблеми з підшлунковою, коли орган не виробляє достатньо ферментів для нормального засвоєння їжі. Також можливі слабкість, втома та нестача енергії.

Жовтяниця — пожовтіння шкіри та білків очей — виникає через блокування жовчних протоків, що часто пов’язано з пухлинами підшлункової.

Нудота та постійне відчуття дискомфорту після їжі — регулярність таких проявів може свідчити про серйозні проблеми. Особливо небезпечно, якщо ці симптоми супроводжуються діареєю або жирними випорожненнями, що вказує на порушення роботи ферментів.

Серед інших симптомів також називають — збільшення лімфатичних вузлів, постійна слабкість та відчуття переповненого шлунка навіть після невеликої кількості їжі. Ці прояви можуть бути сигналом як запальних процесів, так і серйозних захворювань, включно з раком підшлункової.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який напій захистить від деменції. 




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
